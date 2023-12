Caserta e il Cosenza si giocano il futuro. Oggi la sfida al Cittadella: «dobbiamo essere più concreti»

COSENZA – Non si sente in discussione, almeno così ha dichiarato, ma Fabio Caserta sa bene che la sua sorte dipende dalle prossime partite, forse già da quella di oggi, che vedrà il suo Cosenza sfidare il Cittadella. Quella veneta, però, non sarà una trasferta semplice contro una delle squadre più forti del campionato, reduce da quattro vittoria consecutive.

“Veniamo da due sconfitte – ha detto il tecnico – ed è normale analizzare le cose positive e quelle negative. E’ evidente che nel secondo tempo per disattenzione subiamo gol e poi non abbiamo la reazione giusta per portare a casa il risultato positivo. Di questi errori dobbiamo fare tesoro per fare bene in questa trasferta difficilissima. Loro sono una squadra che sta facendo bene, sono da tanti anni con lo stesso allenatore, con lo stesso sistema di gioco. Sono una squadra di categoria. Sappiamo le difficoltà e ci siamo preparati al meglio per fare una grande partita”.

Troppo differente il Cosenza che si vede nei primi 45 minuti rispetto a quello che si vede dopo l’intervallo: “Stiamo lavorando sui nostri problemi. Dobbiamo stare in partita dal primo al novantesimo. Dobbiamo fare le stesse prestazioni nel primo e nel secondo tempo. Quando crei tanto e non riesci a fare gol, mentalmente paghiamo. Poi alla prima occasione subisci gol, diventa tutto più difficile. Noi ci continuiamo a lavorare ed alzare ancora di più l’attenzione”.

Lo stesso Caserta ha poi evidenziato come spesso il risultato nasconda la qualità di una prestazione, ma ha anche sottolineato quelle che sono alcune necessità della squadra: “Io penso che questa squadra ha una chiara identità. A volte dobbiamo essere più cattivi e dobbiamo percepire prima il pericolo. Dobbiamo concretizzare e dobbiamo lavorare su questo aspetto. Ci sono lati positivi e negativi”.