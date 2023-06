Caroselli e cori fino a tarda notte, la città festeggia la salvezza del Cosenza

COSENZA – Hanno dovuto attendere il minuto 95 del ritorno dei playout i tifosi del Cosenza per gioire del gol di Meroni, ma non immediatamente della salvezza raggiunta. Come se non bastassero le sofferenze e le attese, è servita un’altra mezz’ora “supplementare” per i noti fatti di Brescia, ma poi, finalmente, la gioia è esplosa nel settore ospiti del “Rigamonti”, ma anche per le strade di Cosenza.

Subito dopo il fischio finale, infatti, i tifosi si sono riversati per le strade del centro città per festeggiare un’altra salvezza della squadra rossoblù. Tutti con sciarpe, bandiere e magliette per colorare una festa, alla quale, qualche mese fa, ma anche questa sera, prima del 95esimo, in pochi credevano. Alcuni tifosi sono sinceri ed ammettono di aver temuto la retrocessione, altri, invece, dicono di averci sempre creduto. Ma è festa per tutti, diffidenti e non. La festa è andata avanti nella notte. Tanti i protagonisti: Viali, Nasti, D’orazio i più gettonati. Ma una dedica particolare i tifosi la fanno ed è una sorta di “autodedica”, a loro stessi sperando, l’anno prossimo, di non dover attendere fino all’ultimo minuto per festeggiare una nuova salvezza.