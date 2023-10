Carolei celebra la numero uno del padel italiano

CAROLEI (CS) – Il mondo dello sport regala soddisfazioni alla Calabria. Parliamo di padel e di Lara Meccico, cosentina, e da qualche giorno numero uno del ranking femminile italiano.

Da giovane promessa del tennis, con presenze negli slam junior, a giocatrice capace di vincere numerosi tornei Open, Meccico ha deciso di lasciare il tennis per dedicarsi al padel circa due anni fa. E’ iniziata così una rapida scalata che l’ha portata in vetta a tutti in Italia.

Accanto alle soddisfazioni sportive, ne sono arrivate ora anche altre. Il suo comune d’origine, Carolei, centro in provincia di Cosenza, ha deciso di celebrarla consegnandole un riconoscimento. Un qualcosa di ben diverso rispetto ai trofei che lei solitamente porta a casa.

La presenza di una campionessa come Lara Meccico non può che essere uno stimolo per la città di Carolei, che ha deciso di investire sullo sport e, precisamente, sul padel. Il campo di padel verrà presto coperto e lo stesso sindaco ha strappato una promessa alla numero uno d’Italia: Meccico sarà a Carolei ad esibirsi con altre giocatrici di grande livello.