Campionato invernale Vela d’Altura: un successo il trofeo Marina Carmelo 2024 a Vibo

VIBO VALENTIA – Due bellissime regate disputate nel mare di Vibo Marina hanno concluso questa edizione del prestigioso Trofeo Marina Carmelo. Le imbarcazioni sono state impegnate in un campo di regata che le ha viste protagoniste di numerose virate e strambate perfettamente godibili dalla costa, grazie anche ad un vento teso che ha permesso di concludere le prove, con grande soddisfazione dei regatanti e degli organizzatori.

Presso la sede del Circolo Velico Santa Venere sabato sera si è svolta la premiazione del prestigioso Trofeo Marina Carmelo. Molto apprezzata la manifestazione nelle parole di Don Enzo Varone, da poco Parroco di Vibo Marina, nel ritenere che la visibilità e la promozione dei nostri territori debba essere frutto di sinergia delle attività di promozione culturale e sportiva in uno splendido teatro naturale offerto dalle nostre coste.

Franco Ranieri promotore del Trofeo, da sempre entusiasta sostenitore delle manifestazioni nautiche e del Circolo Velico Santa Venere, ha rimarcato come le attività legate alla nautica da diporto debbano essere oggetto di attenzione sempre maggiore per consentire ulteriori sviluppi di immagine ed anche economici, in considerazione che le numerose presenze costituiscono un indotto per le attività commerciali presenti nel nostro territorio. Il Trofeo Marina Carmelo è stato assegnato quest’anno alla imbarcazione ASCH, di Francesco Converso del Centro Velico Lampetia di Cetraro.

Per quanto alle prime posizioni di classifica raggiunte dalle 15 imbarcazioni nelle rispettive categorie si è distinta nella categoria Crociera/Regata, prima l’imbarcazione ESSENZA dell’armatore Romano De Paola appartenente al Centro Velico Lampetia Cetraro (CVL), seconda imbarcazione DRAKE di Marco Aiello del Circolo Velico Santa Venere Vibo Marina-Tropea (CVSV) e terza l’imbarcazione PROFILO dell’armatore Paolo Errigo del Circolo Yachting Club Reggio Calabria (YCRC).

Per la categoria Gran Crociera sono state premiate, al primo posto ASCH di Francesco Converso, al secondo posto ETA BETA di Pierre Pommois e terzo posto ARIEL di Sandro Fabiano. Tutte appartenenti al Circolo Velico Lampetia.

Per la categoria Vele Bianche si è classificata prima l’imbarcazione CARLOTTA dell’armatore Danilo Montagnese del Circolo Velico Santa Venere, seconda LUNATICA di Ivan Batacchi del Vela club Tropea e terza THE BLUIS II di Federico Battista anch’essa appartenente al Vela Club Tropea. Il punteggio della classifica Trofeo Marina Carmelo concorre a quello del Campionato di vela d’altura del Tirreno calabrese, organizzato dal Centro velico Lampetia (Cetraro), Circolo Velico Santa Venere (Vibo Marina-Tropea), Lega Navale di Tropea, Lega Navale di Palmi, Yachting Club Di Reggio Calabria, Lega navale Reggio Calabria.

La sportività, il mare, il vento e soprattutto la voglia di stare ancora insieme con spirito di amicizia e condivisione tra i circoli hanno stimolato gli organizzatori a svolgere per il giorno seguente, domenica 24, una innovativa regata costiera da Vibo Marina a Tropea, denominata There is not second, mutuata dalle parole della Regina Elisabetta che chiedeva chi fosse arrivato secondo ad una regata della Coppa America.

Partenze differite quindi e nessuna classifica ma solo il primo arrivato. Ad aggiudicarsi il primo posto la imbarcazione Essenza di Romano De Paola. È proprio da Tropea che il 6 aprile riprenderanno le regate, dove sarà assegnato il Trofeo Marina Yacht Club, messo in palio dalla Porto di Tropea spa, giunto alla settima edizione.