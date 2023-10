Campionati regionali di ginnastica artistica e ritmica: 16 medaglie per l’Asd Kodokan 1973

COSENZA – Ben 16 le medaglie ai Campionati Regionali di Ginnastica Artistica e di Ginnastica Ritmica tenutisi rispettivamente alla sede del Coni di Catanzaro e a Lamezia Terme. L’Asd Kodokan 1973 continua a far parlare di sé in Calabria. Il ricco bottino si divide in 12 medaglie, di cui 9 ori, 2 argenti e 1 bronzo, vinte dagli atleti di Ginnastica Artistica, e in 4 medaglie tutte d’oro conquistate dalle allieve di Ginnastica Ritmica.

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE. Si sono messi in evidenza, conquistando la medaglia d’oro, Paolo Miceli (categoria gold, specialità e all-round) con tutti gli attrezzi (Corpo Libero, Cavallo con maniglie, Anelli, Volteggio, Parallele e Sbarra); Giorgio Rizzo (categoria gold, Junior 3^ fascia) che ha conseguito 3 ori (Volteggio, Cavallo con maniglie e Corpo Libero) e un argento (specialità); Simone Florio (categoria gold, Junior 2^ fascia) che ha conseguito 2 ori (Volteggio e Corpo Libero). Nella categoria LA Silver, medaglia d’oro per Ettore Alfieri (Allievi 3^ fascia); argento per Emanuele Bitonte (Allievi 3^ fascia); bronzo per Patrizio Bruno (Allievi 2^ fascia). Nella categoria LB Silver, medaglia d’oro per Antonio Palermo (Junior 1 fascia) e Antonio Vito Savaglio (Allievi 2^ fascia).

GINNASTICA RITMICA. En plein per le ragazze della Ginnastica Ritmica, nel campionato di specialità Gold, Allieve Junior e Senior. A vincere l’oro sono state Mia Passarelli e Silvia Reda, nella gara di Coppia, Alice Carino (Allieve 1^ fascia) che ha vinto l’oro sia nel Corpo Libero che con la palla. Infine, altro oro per Silvia Reda (Junior 1) con il Cerchio.

Pienamente gratificato il tecnico Sandro Mangiarano che ha seguito da vicino i ragazzi della Ginnastica Artistica a Catanzaro. «Quest’anno abbiamo avuto, oltre a Paolo Miceli, altri due atleti che hanno gareggiato nella categoria Gold, Giorgio Rizzo e Simone Florio. Tutti e tre parteciperanno alla fase interregionale che si terrà a Civitavecchia il prossimo 28 e 29 ottobre. La soddisfazione è tanta – continua Mangiarano – nonostante il poco tempo a disposizione per prepararsi al meglio. Ringrazio la maestra Ana Huncu per la sua professionalità. Grazie infatti ai suoi insegnamenti i nostri allievi stanno crescendo in maniera esponenziale».

Ottimi risultati anche nella Categoria Silver. «Savaglio è passato dalla categoria LA alla categoria LB nella gara nazionale di Rimini e, insieme a Palermo, hanno confermato anche a Catanzaro la loro crescita professionale conquistando l’oro. La nostra speranza – prosegue Mangiarano – è che tanti ragazzi si avvicinino a questo meraviglioso sport, che mi auguro sia sempre più in crescita». Appagata anche la tecnica federale Yevheniia Markevych per i successi delle sue allieve a Lamezia Terme. «L’obiettivo delle nostre ginnaste era quello di riuscire a saper gestire le proprie emozioni, la tensione e di saper controllare l’attrezzo. Da tecnico mi ritengo soddisfatta perché l’obiettivo è stato raggiunto. Ad oggi le ragazze sono alle prese con esercizi molto difficili e stiamo lavorando per migliorare sempre di più in vista della fase interregionale, chiamata anche Zona tecnica 5, dove ci confronteremo contro Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania e Molise, che si terrà a Foligno dal 26 al 29 ottobre. Ci metteremo in gioco lavorando tanto – continua la Markevych –. L’obiettivo è quello di ottenere il pass per la fase nazionale di novembre. Sono molto fiduciosa. Sarebbe bello sia per me che per le allieve riuscire ad approdare alla fase nazionale. Nulla è impossibile. Bisogna solo lavorare sodo e questo non ci spaventa».

L’asd Kodokan si è dotata anche di un nuovo tecnico, l’ucraina Mariia Hryu. «Una giovane ragazza – conclude Mangiarano –, molto entusiasta e ambiziosa. Siamo contenti di averla nel nostro staff con la prospettiva di riuscire a collaborare al massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».