Campionati nazionali Under 15 di pesistica. Un titolo italiano e tre record nazionali per la Kodokan

COSENZA – Un titolo italiano e tre record nazionali per la Kodokan Sport del presidente, nonché delegato provinciale Fipe, Marco Mangiarano ai Caampionati nazionali Under 15 di Pesistica tenutisi, per la prima volta nella storia, a Cosenza presso il Palazzetto dello Sport “PalaFerraro”. A vincere il titolo nazionale, per la seconda volta consecutiva, l’atleta cosentina Martina Rita Mangiarano nella categoria 55 Kg. Un successo che arriva immediatamente dopo quello ottenuto nei Campionati nazionali Under 17, dove la stessa si è laureata campionessa d’Italia. Una gara quella di Martina Rita che ha appassionato tutti i presenti, che hanno costantemente incitato con grande trasporto l’atleta cosentina, all’insegna dei sani valori sportivi.

Ancora nell’Under 15, categoria 55 Kg, ottimo piazzamento anche per la sorella Marica Rita Mangiarano, che ha conquistato il 5° posto. La giovanissima atleta ha migliorato i record italiani Under 13 per la categoria 55 kg nello strappo, nello slancio e nel totale.

La disciplina atletica del Sollevamento pesi o Pesistica, in inglese Weightlifting, affonda le proprie radici nell’antichità. Nell’antica Grecia sollevare pesi serviva ad un generale miglioramento e benessere fisico. E senza dubbio si tratta di un lavoro ragguardevole, visti i grandi successi delle due sportive, quello fatto da Marco Mangiarano e la tecnica Patrizia Parise, genitori di Martina Rita e Marica Rita. Tra i ragazzi a conquistare il podio, inoltre, è stato anche Cristian Spadafora, nella categoria +102 Kg. Un terzo posto di tutto rispetto in tutte e tre gli esercizi, slancio, strappo e totale, che hanno portato in dote tre medaglie di bronzo. Il quinto posto è invece andato a Gaetano La Macchia nella categoria 102 Kg.

Riguardo alla classifica finale femminile per le società, la Kodokan Sport ha conquistato il terzo posto in Italia, dietro corazzate come la Pesistica Pordenone e le Fiamme Oro. Un Campionato nazionale organizzato nella sua completezza dal presidente Mangiarano, che ha vinto una personale “battaglia”, ossia riuscire a portare il prestigioso Campionato per la prima volta in Calabria e proprio nella sua Cosenza. A partecipare all’evento sono stati ben 120 gli atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, con 6 finalisti per ciascuna delle 20 categorie in gara: 10 femminili e 10 maschili.

Orgoglioso Mangiarano afferma: «Grazie al magnifico lavoro svolto dalla mia società, la Pesistica sta crescendo in maniera esponenziale nella città di Cosenza. Infatti, oltre a Ivan Prisco che ha vinto i Campionati assoluti qualche anno addietro, oggi si sta imponendo mia figlia Martina, che ha partecipato anche ai Campionati europei con la nazionale italiana. In sostanza – conclude Mangiarano – la crescita della Calabria nella Pesistica, rispetto a tutte le altre regioni d’Italia, è davvero incredibile. Siamo realmente soddisfatti di essere nei primi posti in questa meravigliosa e formativa disciplina sportiva».