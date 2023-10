Calcio, Zuccon: a Cosenza sto bene dal primo giorno. Ascolto Caserta e mi trovo bene

TARSIA (CS) – Un inizio di campionato decisamente positivo per Federico Zuccon, che, al primo anno in serie B, ha subito conquistato una maglia da titolare ed è considerato da Caserta una delle certezze in mezzo al campo. Fino a questo momento, l’ex centrocampista del Lecco ha sempre risposto presente e sembra essersi ambientato benissimo: “A Cosenza mi sono trovato bene fin dal primo giorno con lo staff, con i compagni, con il mister. Alcuni ex compagni come Nasti, che sono stati qui l’anno scorso, mi hanno parlato molto bene del Cosenza e devo dire che non posso che confermare tutto”.

Come detto per il centrocampista, reduce dalla promozione con il Lecco, si tratta del primo anno in serie B, ma finora il salto di categoria non è stato complicato: “Lo devo ai compagni ed al mister che mi stanno dando una mano. Caserta è un allenatore che ci chiede molto, non guarda l’età. Ci dà molte responsabilità soprattutto in mezzo al campo. Ci dice di giocare facile e liberi. Io lo ascolto e mi sto trovando bene”.

Il Cosenza può giocare con diversi moduli, che prevedono diverse soluzioni in mezzo al campo, ma lui non ha preferenze: “Ho sempre giocato a due ed a tre. Non è un problema. L’importante per me è riuscire a giocare ed aiutare la squadra in ogni momento”.

Zuccon ha saltato le ultime tre partite per infortunio e, tra queste, anche quella contro i suoi ex compagni del Lecco: “E’ stato solo un piccolo intoppo – ha detto Zuccon – in questa settimana sono rientrato in gruppo e sono a disposizione per la Sampdoria“. Ed ho proposito del prossimo match del Cosenza sul campo dei blucerchiati “non bisogna sottovalutare nessun partita in serie B – ha detto il centrocampista – perché ogni partita è diversa. Bisogna lottare contro chiunque“.

Anche Zuccon non parla di traguardi in riferimento a quelli che possono essere gli obiettivi stagionali del Cosenza: “Dobbiamo lottare partita dopo partita e dimostrare sul campo il nostro valore. Alla fine vedremo i risultati”