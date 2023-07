ASSISI (PG) – Non c’è il tempo nemmeno di respirare in casa Cosenza con la squadra che continua a lavorare nel ritiro di Assisi a gran ritmo. Dopo l’amichevole con l’Arezzo, vinta 1-0 dalla formazione di Caserta, il tecnico non ha concesso riposo ai suoi ed il day after è stato caratterizzato da una doppia seduta, anche se, per forza di cose, con ritmi più leggeri.

Un po’ di calcio-tennis è stato utile alla squadra per scaricare le fatiche del test amichevole, ma anche per divertirsi in famiglia e recuperare energie. Contro l’Arezzo, dunque, il Cosenza è piaciuto a sprazzi, come ovvio che sia in questa fase della stagione. I concetti calcistici di Caserta iniziano a intravedersi ed i motivi di soddisfazione non mancano pur ricordando che si è solo in una prima fase di quello che dovrà essere un percorso di crescita.

Come detto, quindi, non ci si ferma e già nella giornata di oggi è previsto un secondo test amichevole. Questa volta i rossoblù giocheranno sul campo del Gubbio, squadra di serie C, allenata dall’ex Piero Braglia, il tecnico della promozione nella serie cadetta. L’obiettivo di queste ultime ore, ovviamente, è stato quello di recuperare energie in vista di quello che sarà l’ultimo test prima del rientro in Calabria.