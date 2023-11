Calcio, aspettando il derby. Marras: «ci teniamo tantissimo a fare bene»

COSENZA – All’atteso derby del Ceravolo di domenica prossima manca una settimana. La sosta per gli impegni delle nazionali ha quasi moltiplicato quella tensione che accompagna tutte le gare come queste. Sponda Cosenza, tra un allenamento ed un altro i giocatori rossoblu hanno preso parte ad un’iniziativa organizzata presso lo Store in centro città ed hanno incontrato tanti tifosi. Sul campo, però, la squadra ha lavorato per migliorare quegli aspetti che finora hanno funzionato meno. L’undici di Caserta arriva dalla vittoria casalinga contro la Reggiana, ma anche dopo alcune gare in cui non sempre la squadra a messo in mostra le sue potenzialità.

“Il campionato di serie B è molto difficile ed ogni partita è una storia a sè – ha detto il giocatore del Cosenza, Manuel Marras – ogni squadra trova delle difficoltà. Sicuramente possiamo fare meglio in alcune partite, soprattutto in casa. Abbiamo sbagliato come atteggiamento”.

Catanzaro-Cosenza, però, manca dal 2018 in serie C, mentre nel campionato cadetto addirittura dal 1990. Normale che l’attesa sia grande: “Un derby è sempre un derby – ha detto Marras – essendo di Genova conosco benissimo i derby. Sono una storia a sè, ma sono sempre tre punti, questo mi ha insegnato il calcio. Ci teniamo tantissimo a fare bene“.