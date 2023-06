Brescia-Cosenza, decretato lo 0-3 a tavolino. Stadio Rigamonti chiuso per due turni

ROMA – Brescia-Cosenza, la notizia era nell’aria ed è stata confermata dalle decisioni del giudice sportivo. La gara di ritorno dei play-out di Serie B Brescia-Cosenza dello scorso 1 giugno, interrotta dopo il goal del pareggio di Meroni, sul risultato di 1 a 1, per le intemperanze dei tifosi di casa e mai più ripresa, finisce con lo 0-3 a tavolino a favore dei rossoblu. Questo quanto stabilito dal giudice sportivo che ha decretato anche la squalifica dello stadio Rigamenti per due turni

L’arbitro Massa era stato costretto a sospendere il match al 96′ per il lancio ripetuto di fumogeni nell’area del Cosenza e per la successiva invasione in campo dei tifosi di casa. Dopo un’attesa di quasi 20 minuti il direttore di gara ha deciso di non riprendere più il match (mancava circa un minuto) con il triplice fischio.

La decisione del giudice sportivo di per sé non cambia l’esito finale del doppio confronto, visto che il signor Massa aveva comunque fischiato tre volte, decretando la salvezza del Cosenza (che parteciperà al sesto campionato consecutivo in serie B) e la retrocessione in Serie C delle rondinelle.