Bisignano ‘Città del Volley’ ospiterà le gare maschili di Coppa Calabria serie C e D

BISIGNANO (CS) – Bisignano – “Città del Volley” – ospiterà, nella Palestra di Collina Castello, quattro gare (due semifinali e due finali) delle sei partite che daranno vita alle “Final-Four” maschili di Coppa Calabria di Serie C e D. Le altre due (semifinali) saranno ospitate al nuovo “Pala Dundee” di Roggiano Gravina di recente inaugurazione che avrà così il suo battesimo ufficiale.

L’organizzazione dell’evento, curata dalla Società di Volley guidata dal presidente Lino Amodio, che quest’anno festeggerà i suoi 40 anni di attività, non ha voluto lasciare niente al caso e – sotto la supervisione della FIPAV Regionale diretta dal presidente Carmelo Sestito – ha scelto di “abbinarsi” ad un’altra cittadina cosentina per veicolare ancora di più e meglio uno sport come la Pallavolo. D’altro canto, avere due sedi ha contraddistinto anche particolari e recenti eventi di Volley, come gli ultimi Mondiali giocati in Polonia e Slovenia, ed è su questa scia che si snoderà il programma tra sabato 25 e domenica 26 marzo.

È previsto un prologo – venerdì 24 marzo alle ore 17 nella Sala conferenze della Biblioteca Comunale della Città di Bisignano – per la conferenza stampa di presentazione dell’evento di Volley, che vedrà all’opera ben otto formazioni calabresi. Alla stessa conferenza, che sarà coordinata da Alessandro Amodio – addetto stampa della Volley Bisignano, parteciperanno: Vincenzo Barbieri, Assessore a Sport – Turismo e Spettacolo del Comune di Roggiano Gravina; Vincenzo Campolongo, Responsabile Tecnico-Urbanistico del Comune di Roggiano Gravina;Francesco Fucile, Sindaco della Città di Bisignano e Vincenzo Liguori, Delegato allo Sport; Antonello Cosentino, Dirigente regionale FIPAV e Lino Amodio Presidente Volley Bisignano. Saranno graditi ospiti il Dirigente regionale FIPAV, Gianni Guida ed il presidente provinciale della FIPAV, Marco Mari.

Si rammenta, inoltre, che le due semifinali della Final-Four di Serie C si giocheranno a Bisignano – Palestra Collina Castello sabato 25 marzo tra: Trade & Services Volley Bisignano 1983 Vs Perla Di Calabria Pallavolo Rossano; ed Exabit Cosenza Vs Volo Virtus Lamezia;

Le due semifinali di Serie D, invece, saranno di scena al Pala Dundee di Roggiano Gravina, sempre sabato 25: Belvolley Asd Vs Asd School Volley Taurianova

Asd Polisportiva Montalto Vs Polisporti Spes Praia.

La finalissime di Serie C e D si svolgeranno entrambe a Bisignano: domenica 26 marzo, alle ore 11 quella della Serie inferiore; alle ore 17 quella della Serie superiore.