Biglietti tifosi del Catanzaro, il Cosenza: “provvedimenti penali e amministrativi per le false dichiarazioni”

COSENZA – Con una nota sul sito ufficiale la società rossoblu ha ribadito che “con determinazione ONMS nn. 9 e 10, i residenti nella provincia di Catanzaro possono acquistare il tagliando del settore ospiti solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Catanzaro Calcio“. Alla tifoseria giallorossa sono stati messi a disposizione 800 tagliandi per il settore ospiti e acquistabili, dunque, solo dai possessori della tessera del tifoso.

Questo perchè ci sarebbero diverse decine di biglietti acquistati da tifosi residenti nella provincia di Catanzaro per altri settori del Marulla e non per quello ospiti a loro destinato. Alcuni di questi erano stati acquistati prima delle determinazioni adottate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e, come ha evidenziato la società nella sua nota, non sarà comunque possibile recarsi allo stadio ma si potrà chiedere il rimborso su Vivaticket “i residenti nella provincia di Catanzaro che abbiano acquistato erroneamente il tagliando nei settori locali, non dovranno recarsi allo stadio, potranno chiedere l’annullamento e rimborso a vivaticket“. Non sarà inoltre possibile chiedere di sostituirli con il settore ospiti.

Infine, ci sarebbero anche alcuni tifosi ‘furbetti’ che avrebbero inserito dichiarazioni mendaci su dati anagrafici e di residenza acquistando i tagliandi. E qui la società ha ribadito in modo netto e deciso che: “per coloro che hanno falsamente dichiarato dati anagrafici o di residenza – conclude la nota – verranno presi provvedimenti penali e amministrativi“.