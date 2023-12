Bari e Cosenza ci provano, ma al San Nicola finisce 0 a 0

BARI – Secondo zero a zero consecutivo per il Cosenza che esce indenne dal San Nicola di Bari, ma ancora una volta evidenzia più di un problema sotto porta. Le occasioni, anche se eclatanti arrivano, ma i rossoblu faticano a trasformarle in reti. Anche oggi almeno tre o quattro con Mazzocchi il più pericoloso. Dall’altra parte Micai protagonista nel primo tempo con la gran parata su Achik e Bari vicino al vantaggio con il palo esterno colpito da Benali. Si torna in campo il 26 con il boxing day e la sfida al Marulla contro il Como

LA CRONACA

Al 5′, dopo un’azione confusa in area, il pallone termina sui piedi di Rispoli che da buona posizione conclude alto sulla traversa. La replica del Bari al 15′ con una grandissima occasione goal per Achik. Lanciato in porta dall’ex Nasti, l’attaccante marocchino calcia in diagonale ma trova la grande risposta di Micai bravissimo a respingere con un piede

I galletti aumentano i giri del motore e al 22′ vanno nuovamente vicini alla rete con un destro di Benali che colpisce la parte esterna del palo. Al 28′ proteste del Cosenza per una sbracciata di Ricci in area che colpisce in volto Tutino. Per il direttore di gara non é calcio di rigore. La gara torna in equilibrio anche se al 35′ é ancora il Bari a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Nasti deviato da Micai

La ripresa si apre con l’ingresso di Voca al posto di Florenxi e con la conclusione di Mazzocchi deviata in angolo da Brenno. Lo stesso Mazzocchi sfiora la traversa con una bella girata volante in area su assist di Ridpoli. Entrano Caló e Cimino ma il risultato resta in bilico, anche se i rossoblu privamo a salire di mitore e vanno vicini al vantaggio con la girata di testa di Fontanarosa.

Il Cosenza ci prova con maggiore convinzione, anche perché si aprono più spazi con le due squadre che si allungano ma le energie iniziano a scarseggiare. Al minuto 89′ é il solito Mazzocchi a rendersi pericoloso con un bel destro a giro che termina di poco fuori alla sinistra di Brenno. In pieno recupero il doppio giallo a Praszelik non cambia l’esito della gara.

Panchina: Pissardo, Matino, Faggi, Pucino, Ahmetaj, Morachioli, Frabotta COSENZA: Micai; Meroni, Venturi, Fontanarosa (74′ Sgarbi); Rispoli (56′ Cimino), Praszelik, Zuccon (56′ Calò), Florenzi (45′ Voca), Martino; Mazzocchi, Tutino (84′ Crespi) Panchina.: Marson, Forte, D’Orazio, Arioli, Zilli, Viviani, La Vardera Allenatore: Fabio Caserta Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti Assistenti: Niccolò Pagliardini di Arezzo e Marco D’Ascanio di Ancona IV uomo: Giorgio Di Cicco di Lanciano Sala VAR: Gianluca Aureliano di Bologna e Alberto Santoro di Messina. Ammoniti: Di Cesare (BA) Ricci (BA) Benali (BA) Florenzi (CO) Nasti (BA) Cimino (CO) Sibilli (CO) Praszelik (CO) Espulsi: Praszelik (CO) Angoli: 7-7– Recupero: 2 ′ pt – 5″ st Allenatore: Pasquale Marino BARI: Brenno; Dorval, Di Cesare (45′ Zuzek), Vicari, Ricci; Edjouma (84′ Acampora), Benali, Maita (76′ Bellomo); Achik (76′ Aramu), Nast (84′ Menez), Sibilli