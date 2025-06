“Assalto all’Isola”: oltre 350 nuotatori da tutta Italia per la sfida a Cirella

- Advertisement -

COSENZA – Sono già oltre 350 gli iscritti pronti a tuffarsi nelle acque cristalline attorno all’Isola di Cirella, per l’attesissima sesta edizione dell’“Assalto all’Isola”, evento nazionale di nuoto in acque libere organizzato da Anzianotti ASD, in programma domani, sabato 28 e domenica 29 giugno. Un appuntamento che unisce agonismo, promozione turistica e spirito solidale, e che quest’anno registra numeri da record: 150 atleti impegnati nel miglio marino e oltre 200 nella gara dei 3 km, con adesioni arrivate da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero.

Tra le 13 squadre calabresi e le 17 campane, si contano anche rappresentanze da Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Basilicata, Lombardia, Sicilia e persino dalla Russia, a conferma della crescente visibilità dell’evento nel circuito delle gare FIN valide per il campionato italiano acque libere, aperte ad agonisti, master e atleti FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Inclusione e valorizzazione del territorio

A dare il via alla manifestazione saranno gli atleti della Nemo, con una nuotata simbolica e inclusiva che aprirà la due giorni dedicata alla fatica e alla passione per il mare. Ma l’Assalto all’Isola non è solo sport: è anche promozione del territorio e delle eccellenze gastronomiche del Cosentino, che troveranno spazio nel pacco gara, ancora top secret, pensato come un racconto di gusto e identità. Grazie all’evento, si registra un boom di prenotazioni nella Riviera dei Cedri, dove l’ospitalità si intreccia con la bellezza paesaggistica di un luogo unico, sempre più capace di attrarre grandi eventi sportivi e turismo attivo. Molto più di una gara: un progetto di marketing territoriale, inclusione e valorizzazione del Sud che, a partire da uno specchio d’acqua, unisce il Paese a colpi di bracciate.