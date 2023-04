ASD Sole D’Oro, successo ai campionati regionali di serie D di ginnastica artistica

COSENZA – Ancora un successo per l’ASD Sole D’Oro ai campionati regionali di serie D, categoria LC, Allieve e Junior di Ginnastica Ritmica, svoltisi al palazzetto dello sport del Coni di Catanzaro. A ottenere il primo posto la squadra composta dalle allieve Silvia Grosso, Elisa Gallo, Sofia Luce Cavaliere, Natalia Maria Grazia Bosco, Luigia Berardi. Tutte seguite dalla maestra Natalia Milynkova, che ha già condotto diverse atlete nelle competizioni di campionati nazionali e mondiali.

Le ginnaste della Sole D’Oro continuano a mietere successi. Nella gara precedente, in tre avevano conquistato il podio ai campionati Silver: primo posto per Natalia Maria Grazia Bosco (categoria LC, Junior 2); secondo posto per Sofia Luce Cavaliere (categoria LD, Junior 1) e Silvia Grosso (categoria LD, Allieve 4).

06: «Desidero ringraziare la maestra Natalia Milynkova per la sua professionalità. Siamo molto orgogliosi di averla nella nostra associazione. Per noi costituisce valore aggiunto, tenuto conto del suo curriculum e della sua ferma determinazione nel far crescere le nostre atlete, che hanno così la grande occasione di imparare dietro la guida di un tecnico esperto quale Natalia. La maestra tira fuori il meglio da ogni atleta, raggiungendo gli obiettivi con estremo rigore e professionalità e avendo ben chiaro a cosa aspirare. La Ginnastica Ritmica – continua il direttore Mangiarano – mi ha affascinata sin da piccola. Penso sia meraviglioso vedere atlete muoversi in armonia con nastri, palla e altro. E l’applicarsi dei bambini nella disciplina riveste per noi motivo di orgoglio. Se una ginnasta ha qualità e riesce, per mezzo del lavoro e grazie agli insegnamenti dei tecnici, a trasmettere passione per questo sport, con spirito di sacrificio potrà riuscire a ottenere i risultati di un campione».

Per Aurelia Mangiarano occorrono tenacia e voglia di ottenere sempre il massimo in ogni competizione. L’Asd Sole D’Oro parteciperà alle finali nazionali di Ginnastica Artistica Gold a Napoli, che si terranno dal 12 al 14 maggio. «Domani partiremo per Napoli, ci alleneremo con una squadra che gareggia a livello Gold. Poi – conclude la Mangiarano – affronteremo il campionato nazionale a Rimini, dal 20 al 30 giugno».