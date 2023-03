ASC Calabria, riparte un’altra grande stagione di formazione sportiva

COSENZA – Tutto pronto per la nuova stagione formativa sportiva targata ASC Calabria, Ente leader della promozione sportiva pronto a riconfermare i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni grazie ad un impegno costante ed instancabile sul territorio calabrese, a livello sportivo ma soprattutto sociale.

“L’obiettivo principale dei corsi è contribuire allo sviluppo della comunità sportiva – afferma il Presidente Regionale A.S.C. Calabria e Membro di Giunta Esecutiva Nazionale Francesco Scagliola, – componente determinante per ottenere una società basata sulla conoscenza, sullo sviluppo economico sostenibile e una maggiore coesione sociale che riesca a garantire, nel contempo, una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future”.

“Ogni percorso formativo – prosegue Scagliola – oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco ed al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e alla cura dell’ambiente”.

I corsi formativi di ASC

I Corsi formativi si terranno presso la sede di Sport E Salute situato in Piazza Matteotti e ci sarà la possibilità di accedere ai seguenti percorsi: istruttore Padel, difesa personale di genere, Animatore Sportivo-Turistico-Ricreativo, Operatore di Salvamento e Soccorso in mare. I corsi di formazione proposti da ASC Calabria comprenderanno corsi inerenti le discipline sportive diramate dal C.O.N.I. L’obiettivo di ASC Calabria Academy è quello di formare tecnici, insegnanti e dirigenti in grado di condurre programmi e attività di qualità nel mondo dello sport e non solo.

ASC Calabria considera la formazione un servizio fondamentale da offrire a dirigenti, associati, perché è lo strumento attraverso cui veicolare una giusta cultura sportiva, valorizzare i settori e promuovere una sana crescita professionale. ASC organizza i suoi corsi di formazione e di aggiornamento secondo quanto disposto nel Piano Nazionale di Formazione. Alla fine di ciascun percorso formativo e a conclusione dell’esame teorico e pratico, sarà rilasciato ad ogni corsista il Diploma Nazionale dall’Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto CONI, l’iscrizione all’Albo Nazionale ed il rilascio del Tesserino Tecnico/Istruttore che attesterà il percorso formativo ed il titolo conseguito.

Per programma, costi, info e prenotazioni:

Telefono: 339.3592371 – 347.3404255

WhatsApp: 324.9559844

E-mail: ascsportcalabria@libero.it

Sito www.ascsportregionecalabria.it