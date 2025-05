Argento per Giovanni Tocci ad Antalya. Il sindaco Caruso: “Orgoglioso di un atleta straordinario”

- Advertisement -

COSENZA – “La nostra terra, con Giovanni Tocci, sale sul podio degli europei di Antalya, in Turchia. Un argento conquistato con merito dal nostro tuffatore, nella sincro dei tre metri, in coppia con Lorenzo Marsaglia“. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso una volta appreso dell’ottimo risultato della coppia azzurra, che conquista il secondo posto ad appena tre punti dall’oro, andato ai tedeschi Timo Barthel e Moritz Wesemann.

“Sono orgoglioso del nostro atleta – prosegue Franz Caruso – che, anche da capitano della nazionale azzurra, ci sta dando tante soddisfazioni. Giovanni Tocci esprime tutto il bello della nostra calabresità e della nostra cosentinità fatto di passione autentica, impegno, coraggio e solarità. E’ un esempio per i suoi compagni di squadra ed un esempio deve essere anche per i tanti giovani cosentini. Tocci rappresenta, infatti, la costanza, la caparbietà, il sacrificio e la determinazione di un atleta che affronta e supera ostacoli, imprevisti, fatica ed avversità per tirare dritto verso la meta che raggiunge con successo”.

“A tutti i nostri giovani cosentini e calabresi – conclude Franz Caruso – auguro di coltivare le qualità di Giovanni Tocci per realizzare i propri sogni e raggiungere obiettivi e traguardi ambiziosi, che siano essi sportivi o meno”.