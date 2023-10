RENDE (CS) – Terza giornata nei campionati assoluti a squadre della Federazione Italiana Giuoco Squash con la Scorpion Hitinero che ha portato a casa 6 punti sfruttando al meglio il fattore campo e sale al terzo posto in classifica. Sui campi dello Scorpion di Rende, la squadra calabrese ha battuto la Lazio Squash, ma soprattutto la New Squash Catania, campione d’Italia 2022 e diretta rivale per il terzo posto.

L’impresa dei giocatori della società della Presidente Ida Cristiano assume un valore ancora più rilevante se si tiene conto che il quartetto titolare è composto da quattro atleti locali. Per capire il valore di questa statistica, basta pensare che il primo posto momentaneo con 30 punti è occupato dal GetFit Milano, squadra formata per ¾ da giocatori professionisti stranieri, così come quella di Mondo Squash Riccione attualmente, seconda con 27 punti. Per quanto concerne i risultati dell’ultimo turno, la Squash Scorpion ha sconfitto la formazione della Lazio Squash con il punteggio di 180-97 e Catania per 108-98.

Con queste due vittorie la Scorpion Hitinero ha raggiunto a quota 21 punti una terza posizione, che dovrà consolidare nella quarta ed ultima tappa dei campionati italiani in programma a Riccione dal 1 al 3 dicembre. I rendesi affronteranno le sei squadre del centro nord, ovvero Riccione, Milano 1 e 2, Pesaro, Vicenza e Viareggio con l’obiettivo di conservare la medaglia di bronzo, traguardo impensabile ad inizio stagione, alle spalle delle corazzate Milano e Riccione, impossibili da raggiungere. Intanto per il mondo della squash è arrivato il momento tanto atteso, che può essere definito storico. Questo sport, infatti, è divenuto ufficialmente disciplina olimpica. Farà il suo esordio a Los Angeles 2028.