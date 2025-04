- Advertisement -

COSENZA – Il ritorno di Massimiliano Alvini sulla panchina del Cosenza è agrodolce non tanto per la prestazione ma per il risultato di Frosinone sul quale pesano inevitabilmente le decisioni arbitrali. Lo stesso tecnico toscano sceso in sala stampa non le ha mandate a dire, parlando chiaramente di errori pesanti che hanno penalizzato i rossoblu.

Massimiliano Alvini «la partita era finita. Noi danneggiati»

«Il Cosenza è stato penalizzato al termine di una partita importante sotto tutti i punti di vista – ha detto Alvini. A volte siamo usciti dal campo non lottando ma non oggi, visto che è stata fatta una grande gara. Certo qualche errore lo abbiamo fatto perchè potevamo chiuderla prima. La squadra ci ha creduto e ha fatto una prestazione vera e di valore contro un avversario forte ma il pareggio del Frosinone è arrivato a tempo già scaduto e l’espulsione era davvero forzata. A fine gara ho detto questo al direttore di gara. Non ho contestato, ho solo criticato perchè se dai sei minuti la partita è finita quando la palla è a centrocampo».

«Il Cosenza è stato danneggiato, ci sono stati tanti errori e anche nella partita di andata. Sapendo che c’è Fourneau al VAR, prego il designatore Rocchi di non mandarlo più quando ci sono io perchè non ci prendiamo. Oggi la partita era finita». Alvini è tornato anche sui punti di penalizzazione «tutti gli avvocati del mondo dicono che quattro punti di penalizzazione sono troppi».