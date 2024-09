BARI – il Cosenza torna da Bari con un pareggio arrivato in zona cesarini, grazie al rigore trasformato da Fumagalli, con i padroni di casa in dieci per tutto il secondo tempo. Prestazione dai due volti quella del Cosenza: ottima nel rimo tempo, sofferta nella ripresa nonostante la superiorità numerica. Per il tecnico del Cosenza alla fine il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto in campo. “Va dato merito alla squadra di essere rimasta in partita – ha detto Alvini – perchè nonostante la superiorità numerica non era facile. Pareggio giusto e contento di aver conquistato contro una squadra forte come il Bari. È stata una gara sporca e non è stata una bella partita, ma secondo me abbiamo fatto una prestazione straordinaria da un punto di vista dell’equilibrio tattico. Sono soddisfatto, volevamo questo e mi complimento con la squadra».

«Nel primo tempo non abbiamo dato mai campo al Bari e siamo stati sempre presenti in ogni fase, bravi in fase di pressione a bloccare tutte le loro linee di passaggio. E non era facile perchè il Bari è una squadra difficile da leggere. Nel secondo tempo dopo l’espulsione ho chiesto alla squadra di non avere fretta e far circolare palla con qualità, ma spesso lanciavamo lungo facilitando il loro gioco difensivo e questo non mi è piaciuto. Alvini “risultato giusto in una gara sporca. Bravi a rimanere in partita contro una squadra forte”