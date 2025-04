Alvini: lasciato solo dalla società Cosenza calcio. Spezia grande squadra

COSENZA – Un Alvini mai visto e sentito prima. Sarà forse questa atmosfera di fine stagione, che, in casa Cosenza, sembra essere quasi una sorta di smobilitazione, ma alla fine, per una volta, la prima, non sappiamo se l’ultima, Massimiliano Alvini ha deciso di parlare anche di questioni che vanno oltre l’aspetto calcistico, ma che certamente lo condizionano. Ed alla domanda relativa alla mancanza di comunicazione da parte della società e della scarsa, per non dire inesistente, apertura verso l’esterno, il tecnico ha ammesso, in tal senso, di essere stato lasciato troppo solo anche nelle conferenze stampa.

“Ritengo che sia stato anche questo un piccolo problema che possiamo avere avuto” – ha detto Alvini.

Probabilmente la notizia è questa perché di calcio, in casa Cosenza, si parla sempre meno. Dopo il match di sabato scorso contro il Brescia, Il distacco in classifica appare ormai incolmabile anche in considerazione delle sole cinque giornate che restano al termine del campionato, ma una cosa è chiara anche nelle parole del tecnico: la squadra ha dato tutto e darà tutto fino alla fine.

“Dal punto di vista professionale – ha ribadito il tecnico – la squadra lavora forte e su questo non c’è nulla da dire. Sono ragazzi anche sensibile, è un piacere allenarli. Sono tornato anche per questo. Anche i giocatori sono delusi, sono affranti, ma la voglia di andare in campo a faticare non è mai mancata”

Il prossimo impegno per provare quantomeno ad accorciare sulle rivali è il match del giorno di Pasquetta con lo Spezia, società che Alvini conosce bene.

“Loro sono una squadra forte – ha concluso il tecnico – Lo dissi quì il 26 agosto quando facemmo 0-0 al termine di una partita straordinaria. E le previsioni sono andate in quella direzione”.