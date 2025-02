Alvini: “dispiace e chiediamo scusa. Il rigore ha chiuso la gara”

- Advertisement -

COSENZA – In sala stampa il tecnico del Cosenza Alvini si presenta ai microfoni scuro in volto come il risultato finale di Cosenza-Palermo. Pochissime le parole dette in conferenza anche perché c’era poco da commentare.

“La partita l’abbiamo fatta bene per mezz’ora, sfiorando il vataggio. Poi, alla prima occasione per loro sei andato sotto. Nel secondo tempo il rigore ha dato una mazzata. Dispiace tanto per la buona partita fatta nel primo tempo. La squadra ha dato tanto e ci credeva. Il calcio di rigore ha chiuso la gara”