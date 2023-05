Allievi Elite Rende Calcio: una stagione da incorniciare per gli under 17

RENDE (CS) – Stagione spettacolare quella appena conclusa per i ragazzi dell’under17 del Rende, guidata da Mister Mimmo Casciaro, che nonostante il campionato vinto con due giornate d’anticipo e 4 lunghezze sulla seconda, non è riuscita in una sfortunata finale-spareggio ad accedere alle fasi nazionali. Un campionato vinto con pieno merito e con un ruolino di marcia davvero impressionante con sole 3 sconfitte, 3 pareggi e ben 16 vittorie consecutive.

A conferma di ciò anche i numeri parlano chiaro; migliore attacco con 79 goal all’attivo e miglior difesa con soli 25 goal subiti. Tutto questo dimostra la qualità della proposta di gioco portata avanti dalla squadra biancorossa durante tutto l’arco della stagione.

Su questo si è espresso il tecnico rendese Mimmo Casciaro:” Abbiamo fatto un campionato eccezionale, molto probabilmente all’inizio dello stesso nessuno ci dava per vincenti o favoriti. Ci tengo a precisare che questo è stato il successo di un gruppo di ragazzi in cui ho creduto fortemente e che giorno dopo giorno è diventato una SQUADRA. Il nostro è stato un percorso che è iniziato 3 anni fa e che ci ha visto lo scorso anno vincitori del campionato allievi regionali e oggi vincitori del campionato allievi elite nonostante fossimo una matricola. E non è assolutamente la sconfitta nella finale a cancellare quello che di buono abbiamo fatto durante questo straordinario cammino.

La mia più grande soddisfazione, al di là del risultato sportivo, è stata la crescita calcistica ma soprattutto personale dei miei ragazzi. Il fatto che alcuni di loro sono stati attenzionati da società professionistiche non è un caso”. Cosa Le riserverà il futuro? ” Ciò che sarà il futuro ad oggi non lo so, sicuramente dovrò incontrarmi con il Presidente e parlarne. Io sono cresciuto sia come calciatore che come allenatore a Rende e aver contribuito a riportare il settore giovanile a determinati livelli è per me motivo d’orgoglio. Questo era sicuramente uno dei miei obiettivi e penso di esserci riuscito. Poi come ho già avuto modo di dire la mia priorità è quella di continuare a crescere e lavorare in questa società e cercare di ottenere risultati sempre più ambiziosi per questi colori “.