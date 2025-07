- Advertisement -

COSENZA – Le parole di Eugenio Guarascio, in particolar modo quelle sulle offerte per acquistare il Cosenza Calcio, definite dal patron “praticamente a costo zero”, hanno inevitabilmente sollevato una ridda di polemiche e molti interrogativi, con i tifosi che hanno contestato aspramente quanto dichiarato dal patron non ritenendo veritiero quanto comunicato nell’intervista. A cominciare dal sindaco della città Franz Caruso, che ha chiare lettere ha detto di non credere alle parole del Presidente. Ieri sera sono arrivate le dichiarazioni di Alfredo Citrigno, l’unico che era uscito allo scoperto e che aveva dichiarato la volontà di voler acquisire la società. Trattativa poi naufragata con due proposte messe sul tavolo che, aveva dichiarato l’imprenditore cosentino, “non ha avuto alcun riscontro concreto”.

«Leggo con curiosità le parole del Presidente Guarascio – ha scritto Alfredo Citrigno. Parla di offerte “a costo zero” senza fare nomi. La mia è stata una proposta concreta, seria, con cifre scritte nero su bianco, compatibili con il valore del Cosenza Calcio. Altro che “praticamente gratis”, questo modo di comunicare alimenta ambiguità e confusione. Il futuro del Cosenza non si costruisce da soli. Il rilancio passa dalla condivisione, dal fare rete con il territorio, con una tifoseria che ha sempre dimostrato attaccamento e sacrificio. Ho dato la mia disponibilità concreta, vera, verificabile. Ora la città merita risposte, non illusioni. Forza Cosenza, Forza Lupi”