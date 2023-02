Aggiornamenti e previsioni sulla nuova stagione di Formula 1

COSENZA – Con la presentazione dell’Alpine tutte le scuderie hanno presentato le nuove vetture. Manca circa un mese all’inizio della stagione di Formula 1 2023, la 74ª, ma gli esperti di settore hanno già tratto le loro conclusioni sui possibili favoriti alla vittoria finale.

Red Bull sempre favorita secondo i siti scommesse online recensiti da fernandalonso-fanclub.it. I bookmakers quotano il team costruttori Oracle con un 1,85 che fa ben sperare. La RB19 è stata presentata il 3 febbraio, e segnerà anche il ritorno di Honda come partner per la fornitura dei motori, contrassegnati come Honda RBPT. A bordo Max Verstappen, campione in carica, confermato fino al 2028, è bancato come grande favorito anche per quest’anno. I bookmakers lo quotano a 1,75. Al suo fianco, come confermato anche da il sito del Team, correrà Sergio Pérez.

La Mercedes sembra avere una marcia in più, per adesso, rispetto alla Ferrari per poter dare filo da torcere alla Red Bull e al campione in carica. La AMG F1 W14 E Performance, costruita dal team Mercedes-AMG Petronas, sarà guidata dal 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, quotato a 3,50 dai migliori bookmakers. Con lui George Russell, alla seconda stagione con il team.

Ferrari, bancata a 5,50 per la vittoria finale, il team di Maranello ha scelto di festeggiare il 14 febbraio presentando la nuova 675. Come si legge dal comunicato ufficiale: «Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia». La nuova monoposto sarà guidata da Charles Leclerc, quotato a 5,50 per la vittoria del Mondiale piloti, e Carlo Sainz, insieme fino al 2024.

Seguono, con poche chance di intromettersi in questa lotta a tre, il Team BWT Alpine F1, con la A523 guidata da Pierre Gasly e Esteban Ocon, e il team McLaren. La MCL37 è stata costruita sotto la direzione di James Key e sarà presentata al McLaren Technology Center il 13 febbraio. Lando Norris, alla sua quinta stagione, e Oscar Pilastri, nel suo anno da rookie, saranno il team di piloti di quest’anno.

Completano la lista il team MoneyGram Haas F1, con la VF-23 che sarà guidata da Kevin Magnussen, al secondo anno consecutivo con il team, e Nico Hulkenberg, che tornerà in Formula 1 dopo 3 anni senza contratti; l’Alphatauri, con la AT04 che sarà guidata da Nyck de Vries e Yuki Tsunoda, che avrà lo stesso motore della Red Bull per via dell’accordo con Honda; il team Aston Martin Aramco Cognizant, con la AMR23 guidata da Lance Stroll e Fernando Alonso.

Poi l’Alfa Romeo Racing, con la C43 guidata dall’ex pilota Mercedes Valtteri Bottas e dal debuttante Zhou Guanyu; e la Williams FW45, che sarà guidata da Logan Sargeant e Alexander Albon, rispettivamente al primo e secondo anno con il team.

Un mondiale, insomma, che si preavvisa davvero interessante, con Vettel che ha dato l’addio alle corse a fine campionato 2022 e sei nuovi ingressi a mettere un po’ di pepe nelle competizioni. Il calendario prevede il circuito del Bahrain in apertura il 5 marzo e lo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi in chiusura il 26 novembre. Le date italiane saranno il 21 maggio con Imola e il 3 settembre per il circuito di Monza.

In attesa del test pre-stagionale previsto dal 23 al 25 febbraio al Bahrain International Circuit di Sakhir, non possiamo che seguire con attenzione eventuali sviluppi nel mese a venire, e prepararci ad assistere a un mondiale che sarà di sicuro molto eccitante.