Adrea Rispoli ceduto a titolo definitivo al Crotone. Saluta Cosenza con 45 presenze e una rete

COSENZA- Ultimo giorno di calciomercato e come sempre accade nelle ultime ore, prima della chiusura, si perfezionano i movimenti. Mentre si è in attesa di un colpo dalla cintola in su, il Cosenza ha ceduto a titolo definito Rispoli al Crotone. Il terzino destro, dopo aver detto no al Foggia ha accettato il trasferimento nella città pitagorica.

Questo il comunicato del Cosenza “La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del calciatore Andrea Rispoli alla Società F.C. Crotone. Il difensore giunto nel Cosenza nel luglio 2022, ha vestito per 45 volte la maglia rossoblù siglando una rete e fornendo un assist. Ad Andrea l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.