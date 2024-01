Addio a Gigi Riva, scompare a 79 anni “rombo di tuono” una leggenda del calcio italiano

CAGLIARI – È morto all’età di 79 anni Gigi Riva. L’ex attaccante della Nazionale e del Cagliari era ricoverato da domenica scorsa all’ospedale di Cagliari dopo esser stato colpito da malore mentre si trovava in casa. Considerato uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano e uno degli eroi nazionali del paese, la sua carriera si è svolta principalmente negli anni ’60 e ’70. Riva era noto per la sua lunga e fruttuosa carriera con il Cagliari e con la nazionale. Ha giocato per il Cagliari dal 1963 al 1976, vincendo uno scudetto nella stagione 1969-1970. Durante quella stagione, Riva fu il capocannoniere della Serie A, segnando 21 gol in 30 partite.

Gigi Riva: rombo di tuono simbolo dell’Italia pallonara

La sua abilità di cannoniere gli valse il soprannome di “Rombo di Tuono” (appellativo datogli dal giornalista Gianni Brera) per la potenza dei suoi tiri in porta e il grande numero di reti realizzate. Gigi Riva è stato anche capitano e simbolo nazionale italiana. Con gli azzurri ha disputato tre Coppe del Mondo della FIFA (1966, 1970 e 1974). Nella Coppa del Mondo del 1970 in Messico, Riva fu il capocannoniere del torneo, segnando 9 gol, ma l’Italia fu sconfitta in finale dal Brasile. Ma epica fu la gara contro la Germania in quella che fu ribattezzata la gara del secolo.

Nel corso della sua carriera, Riva ha segnato numerosi gol, diventando uno dei giocatori più iconici nella storia del calcio italiano. La forza impressionante con cui Riva colpiva il pallone, specialmente quando si avvicinava all’area di rigore avversaria, era incredibile. La combinazione di precisione, potenza e abilità nel segnare gol lo ha reso uno dei migliori cannonieri nella storia del calcio italiano. Dopo il suo ritiro dal calcio nel 1976, Gigi Riva ha continuato a essere coinvolto nel mondo del calcio come dirigente.