A Camigliatello Silano, oltre 500 bikers per la Sila Epic 2023

Camigliatello Silano, domenica 27 agosto, è pronta ad accogliere la 7ma edizione della Sila Epic, competizione di mountain bike che porterà nella località turistica della Sila cosentina oltre 500 bikers provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, per partecipare a quello che si può ormai considerare l’appuntamento di mountain bike più atteso per quanto riguarda il Mezzogiorno d’Italia. Una competizione, la Sila Epic che può annoverare , a partire dalle edizioni passate partecipanti del calibro di Leo Paez, già campione del mondo e quest’anno ai nastri di partenza, numerosi aspiranti campioni del mondo, come l’italiano Riccardo Chiarini.

