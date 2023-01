COSENZA – Il momento è a dir poco delicato. Con la squadra relegata in fondo alla classifica, la vittoria che manca da oramai 8 giornate e una frattura che sembra insanabile, tra i tifosi e il Presidente Guarascio, il cammino del Cosenza per cercare una nuova impresa salvezza resta più che complicato. Il presidente ha chiesto sostegno alla squadra “contestate me ma venite allo stadio“, ha ribadito oggi durante l’incontro a Palazzo dei Bruzi disertato dai gruppi di curva Nord e Sud. E la mossa della società, per cercare di portare più persone al Marulla, in occasione della gara di sabato con il Parma (sabato 28 gennaio alle 14:00) contro un avversario tutt’altro che semplice da affrontare, è quella di mettere in vendita i biglietti di curva Nord e Sud al costo simbolico di un euro.

“È un momento delicato del campionato e la squadra rossoblù ha bisogno del sostegno del pubblico per superare gli ostacoli e rilanciarsi in classifica – si legge nella nota della società. Da domani mattina alle ore 10:00, orario di apertura della prevendita, sarà possibile acquistare i tagliandi per la Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena al costo simbolico di un euro, presso i punti vendita interni (Store e Botteghini), esterni (con diritto di prevendita) ed online”.