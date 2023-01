Da 20mila allo stadio vuoto, Guarascio: «faremo l’impossibile per salvare il Cosenza»

COSENZA – Il sindaco di Cosenza ha chiamato a raccolta a Palazzo dei bruzi lo staff societario del Cosenza Calcio, con in testa il presidente Eugenio Guarascio. Il primo cittadino si è detto rammaricato per l’assenza dei tifosi della curva nord e della sud ed ha annunciato l’intenzione di convocarli singolarmente. Le due curve infatti, nelle scorse ore, avevano comunicato di non avere intenzione di prendere parte all’incontro, al quale invece erano presenti gran parte dei rappresentanti della società rossoblu, anche alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei club rossoblu, nonchè alcuni sindaci della Provincia, tra cui Zumpano, Rovito e Celico.

“Purtroppo questo, è un incontro doloroso – ha dichiarato Franz Caruso – perchè la nostra squadra soffre una posizione di classifica particolarmente negativa. Non mi sono mai voluto intromettere in questioni che riguardano la società e non voglio farlo in questa sede. Nonostante tutta questa situazione che la città sta vivendo, i tifosi hanno continuato a sostenere i colori rossoblu, sono stati anche a Modena, ed io voglio ringraziarli pubblicamente, perchè sono rimasti vicini al nostro club”.

“Oggi però – ha sostenuto Caruso – è arrivato il momento di fare chiarezza da parte della società, per capire cosa intende mettere in campo per dare una svolta. Non voglio entrare nel merito di scelte tecniche, ma io leggo e sento che il problema non è legato all’innesto di un fuoriclasse, ma è un problema di struttura della squadra. Ringrazio chi ha accolto l’invito perchè questo vuole essere un momento anche di chiarificazione e anche di ‘pacificazione’ tra squadra e tifosi”.

Non sono mancati i momenti di tensione. Il presidente del Centro Coordinamento Club Cosenza, Tonino Domma ha chiesto espressamente al presidente Guarascio “di fare chiarezza, di cedere la società, di fare non uno ma due passi indietro e rassegnare le dimissioni nelle mani del sindaco. Sono 5 anni presidente che siamo ultimi in classifica, non lo sa o vive nelle nuvole?”. “Oggi ci ritroviamo con uno stadio vuoto – ha sottolineato Domma – dimenticando quello che è successo il 20 di maggio, quando quello stadio era una bolgia di colori rossoblu; 20mila spettatori che lei in due mesi ha bruciato”.

Anche i sindaci intervenuti all’incontro hanno chiesto chiarezza per il futuro e per le sorti del Cosenza dopo che si è passati dall’avere gli spalti pieni e gremiti al San Vito Marulla vuoto.

Guarascio: «faremo l’impossibile per salvare il cosenza»

Poi ha preso la parola il ‘contestato’ patron rossoblu: “Oggi siamo in serie B, in questo momento siamo in serie B. Non è finito il campionato. Io credo che ognuno, per il proprio ruolo, deve svolgere quello che si fa per una squadra di calcio. Se poi abbiamo la presunzione di essere superiori al Palermo, al Brescia, al Bari e al Frosinone e a chi è sopra di noi, si facesse avanti”.

“Sono state tante le voci di chi vuole comprare il Cosenza, ma io finora non ho avuto nessuna proposta. Addirittura nel momento della riammissione, qualcuno voleva fare la seconda squadra, ma nessuno si è fatto avanti. Non è pensabile che solo quando si vince ci sia l’entusiamo al massimo e quando si perde siamo tutti depressi. Il calcio è fatto di lotta”. Noi siamo nel pieno del calciomercato e la società si è già mossa e abbiamo inserito 4 giocatori. Il mercato non è chiuso e faremo di tutto, faremo l’impossibile per mantenere questo grande patrimonio insieme a tutti i collaboratori. Io preferisco lo stadio pieno e anche qualcuno che protesta contro di me, ma l’importante è che i calciatori non c’entrano nulla”.

Noi dobbiamo essere uniti perchè abbiamo in comune una sola cosa, il Cosenza che compie 109 anni. Abbiamo festeggiato il centenario. Ma credete che io non voglia che il Cosenza vinca ogni domenica le partite? Se avete una formula voi – risponde Guarascio a chi lo interrompe – ditemela”.

Il presidente ha anche risposto alla vicenda legata ai Daspo sottolineando di essere dalla parte della legalità e di non averli voluti lui. Poi, accusato di non aver investito sulla squadra definita debole e su giocatori di qualità, ha risposto “chi me li dà i soldi per comprarli? Dobbiamo essere realisti”.