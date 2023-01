Cosenza, preso Marras dal Bari. Brignola verso Catanzaro

COSENZA – Il Cosenza piazza un colpo in attacco prelevando a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Finotto. Nato nel 1991 a Valdobbiadene e proveniente dalla Spal, l’attaccante ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. La notizia è stata ufficializzata dalla società rossoblu “Nella sua carriera Finotto è stato tra i protagonisti dell’ascesa dei biancazzurri, dalla serie C al massimo campionato collezionando 94 presenze e segnando 21 gol. Positiva l’esperienza maturata in Serie B con il Cittadella, nella stagione 2018/2019: nella squadra padovana ha disputato 30 partite tra Campionato e Coppa, realizzando 8 reti. Con la maglia del Monza è sceso in campo complessivamente 35 volte mettendo a segno 11 gol. Mattia da oggi veste la maglia numero 16 del Cosenza. Dopo il portiere Micai dalla Salernitana e il centrocampista Cortinovis dal Verona, è il terzo arrivo in casa Cosenza nel mercato di riparazione. Rosa che ora necessita come il pane di un terzino sinistro.

Al contempo il Cosenza Calcio ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con il centrocampista classe 1998 Rodney Kongolo che era giunto a Cosenza nel gennaio 2022 e ormai fuori dalla rosa per scelta tecnica da inizio stagione. “Al calciatore – scrive la società – che in rossoblù ha collezionato 15 presenze, l’augurio per un felice prosieguo di carriera”.