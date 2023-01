Cosenza, ufficiale Cortinovis. Curva Nord senza tifosi «la misura è colma»

COSENZA – Mentre si avvicina la gara contro il Benevento (in programma domenica al Marulla), il mercato del Cosenza continua a vivere una fase di stallo, almeno per quanto riguarda i tanto attesi innesti. Fatta eccezione per il portiere Micai e l’ingaggio del Primavera Umberto Musso (classe 2004) arrivato a titolo definitivo dal Parma, nessuna novità sui riforzi promessi dal DS per cercare di rimettere in carreggiata una squadra precipitata all’ultimo posto in classifica.

Al momento, dopo quelli di Fiordilino, Capezzi, Finotto e Melchiorri, quelli che circolano solo solo nomi di ipotetiche trattative che al momento nulla hanno di concreto e che non fanno che alimentare lo sconforto di una tifoseria sempre più amareggiata e delusa. A due giorni dalla gara contro i sanniti, che arpirà il girone di ritorno, il mercato dei rossoblu resta in totale stallo mentre la rosa attuale continua a perdere pezzi. Dopo Vallocchia, Camigliano e Panico saluta la baracca anche l’attaccante Karlo Butic. La società del Cosenza Calcio ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Pordenone per la risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore, arrivato a Cosenza a luglio del 2022 proprio dai neroverdi e che saluta dopo aver disputato, per lo più da subentrato, quattordici gare (tra campionato e Coppa Italia) con la maglia rossoblù siglando una rete.