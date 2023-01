Stadio Marulla, ok a manutenzione straordinaria: «ogni sforzo per salvare la serie B»

COSENZA – Non solo arrivi in casa Cosenza. Nel primo giorno di mercato, dopo aver ufficilizzato l’arrivo del portiere Micai, la società rossoblu ha effettuato un’operazione in uscita, cedendo a titolo definitivo Andrea Vallocchia alla Reggiana. Il centrocampista, nato a Rieti, era arrivato in rossoblu nel 2021 e saluta dopo aver collezionato in totale 31 presenze, partendo per lo più dalla panchina. Questo il comunicato ufficiale della società “La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del calciatore Andrea Vallocchia, classe 1997, alla Società AC Reggiana 1919. Vallocchia, giunto in rossoblù nell’agosto 2021, ha collezionato 31 presenze con la maglia rossoblù. Ad Andrea l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.