Cosenza, dalla Salernitana il primo rinforzo. Preso l’esperto portiere Micai

COSENZA – Centinaia di ragazzi e decine di scuole calcio di Cosenza e della provincia sono i protagonisti del Torneo di Natale, l’evento calcistico e di aggregazione sportiva, organizzato da ExpoSolar, in corso di svolgimento oggi e domani sui campetti del centro sportivo Marca di Cosenza, dove i piccoli calciatori, accompagnati da genitori, dirigenti e tecnici, si sono dati appuntamento sul terreno di gioco per un torneo all’insegna della socializzazione e del divertimento.

Aggregazione, sport ed ecosostenibilità

Tutti in campo accomunati da un unico obbiettivo: l’amore e la passione per il pallone, la socializzazione, dopo i difficili anni legati alla pandemia, ma anche uno sguardo attento all’ecosostenibilità, prendendo in seria considerazione quello che accade proprio ai ragazzi e al loro sport preferito con i cambiamenti climatici. È proprio questo l’obiettivo voluto da ExpoSolar: disputare un torneo che mira anche ad educare i più piccoli alla responsabilità ambientale, promuovendo la riduzione dell’impatto climatico e le azioni per proteggere il clima con un consumo responsabile delle risorse che il pianeta di mette a disposizione. Il Torneo di Natale responsabilizza e valorizza i comportamenti positivi dei ragazzi: sano agonismo e divertimento, ma anche cultura sportiva nella consapevolezza che lo sport rappresenta un veicolo utilissimo per favorire l’integrazione e la consapevolezza.

Torneo di Natale: domani l’evento conclusivo

Sui campetti del Marca in campo questa mattina e oggi pomeriggio le scuole calcio categoria Pulcini, con i bambini di età compresa tra gli otto e i dieci anni. Domani, 29 dicembre, il torneo di Natale si concluderà con le scuole calcio delle categorie Esordienti riservato ai ragazzi di 11 e 12 anni di età. L’evento conclusivo sarà seguito in diretta dal RLB dalle ore 15 alle ore 19 per seguire le fasi conclusive del torneo e festeggiare tutti insieme la voglia di stare uniti, per costruire un mondo migliore attraverso lo sport e la passione dei ragazzi.