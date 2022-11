Mondiali in Qatar al via. Quale sarà la nazionale campione del mondo? Ecco le favorite - QuiCosenza.it

COSENZA – Ci siamo. L’edizione più controversa, criticata e forse meno attesa dei mondiali di calcio, sta per iniziare. Per la prima volta nella storia della competizione, i campionati del mondo di calcio si giocano in inverno e in un Paese del Medio Oriente. Da lunedì 21 novembre e fino al 18 dicembre 2022, in Qatar, inizia la corsa alla conquista della Coppa del mondo che, per la seconda volta consecutiva, non vedrà la partecipazione dell’Italia, eliminata nei play-off dalla Macedonia del Nord. Presenti, invece, tutte le principali nazioni del mondo. Le partite si disputano in inverno per le proibitive temperature estive che non di rado superano i 40-45 gradi. E durante la fase finale della coppa, i massimi campionati di calcio resteranno fermi, per poi riprendere a inizio anno, compresa la nostra Serie A che resta congelata con il Napoli al comando della classifica.

Sarà Senegal-Olanda ad aprire i campionati mondiali. La partita si disputerà il 21 novembre allo stadio Al-Thumama alle ore 13 locali. Il calendario proseguirà nella stessa giornata con Inghilterra-Iran al Khalifa International Stadium (ore 16) e con Qatar-Ecuador allo stadio Al-Bayt, ad Al-Khor (ore 19). Alle 21 è invece prevista la sfida tra gli Stati Uniti e il Galles. La fase a gironi si chiuderà venerdì 2 dicembre e dal giorno successivo inizieranno gli ottavi di finale. I quarti si disputeranno invece il 9 e il 10 dicembre mentre le semifinali sono in programma il 13-14 dicembre. La finalissima della 22′ edizione di disputerà il 18 dicembre a Doha alle ore 16, nell’avveniristico “Lusail Stadium”. Va evidenziato questo mondiale sarà l’ultimo che vedrà in campo 32 Nazionali contemporaneamente: dal 2026, infatti, tutto cambierà perché il totale delle formazioni partecipanti salirà a 48.

Le nazionali favorite. Cosa dicono i bookmaker

Ma chi sarà la nazionale pronta ad alzare la 22esima coppa del mondo? Quasi tutti i siti di scommesse sono concordi nel considerare il Brasile la squadra da battere, con i verdeoro favoriti assoluti per la conquista di quello che sarebbe il loro sesto titolo iridato. Per i principali operatori di scommesse poco più dietro ci sono nazionali come Francia e Argentina con i blues in ascesa. Ma c’è chi scommette anche su Spagna, Inghilterra e Portogallo, sull’inossidabile Germania e sulle “giovani” nazionali di Olanda e Belgio. Ma la competizione disputata in pieno inverno, con diverse défaillance nelle rose, potrebbe comunque stravolgere tutto.