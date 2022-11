Cosenza-Palermo, la partita al “Marulla” anche per i tifosi ipovedenti

COSENZA – Durissimo il comunicato degli ultras che affollano tutta la Curva Nord Massimiliano Catena contro il presidente Guarascio per quella che viene definita “l’ennesima figuraccia di un presidente spilorcio che si è sempre altamente infischiato dei sentimenti dei tifosi”. I tifosi hanno annunciato una protesta simbolica in occasione del match di sabato contro il Palemo, ma che non farà comunque mancare l’apporto alla squadra come sempre fatto. In curva Nord Catena non ci saranno i soliti vessilli e l’anello alto sarà lasciato vuoto dai tifosi che si posizioneranno in quello sotto.

“Ci risiamo. Passano gli anni e cambiano le stagioni – si legge nel comunicato – ma la gestione disastrosa di Eugenio Guarascio resiste imperterrita alle contestazioni, alle intemperie e allo scorrere del tempo. All’inizio della stagione qualcuno si era illuso che le cose potessero andare diversamente, solo perché il Cosenza dopo alcune stagioni è tornato – addirittura! – a svolgere il ritiro estivo e perché nelle prime partite la squadra aveva dato l’impressione di poter, quantomeno, evitare ai tifosi le sofferenze e le umiliazioni degli anni passati.

“A novembre la situazione è sotto gli occhi di tutti: un allenatore già esonerato e una squadra in caduta libera che sembra un corpo estraneo rispetto alle altre diciannove della serie cadetta. L’ennesimo casting per la sostituzione di Dionigi e gli svariati rifiuti ricevuti da parte degli allenatori contattati fanno capire qual è la considerazione di questa società a livello nazionale. L’ennesima figuraccia di un presidente spilorcio che si è sempre altamente infischiato dei sentimenti dei tifosi. Quei tifosi che anche quest’anno stanno dimostrando tutto il loro attaccamento e il loro amore per questi colori, presentandosi in numero massiccio in qualsiasi stadio giochi il Cosenza e non facendo mai mancare il sostegno e il supporto alla squadra, in maniera quasi commovente”.

“Sostegno – spiegano ancora i tifosi – che da parte nostra non mancherà neanche in questo momento delicato della stagione. Per l’occasione, però, vogliamo lanciare l’ennesimo messaggio a questa società: lasceremo vuoto il settore che occupiamo abitualmente in curva “Catena” e ci posizioneremo in basso al primo anello senza i nostri soliti vessilli. Chiediamo a tutto il popolo della Curva Nord “Massimiliano Catena” di fare altrettanto, posizionandosi in basso insieme a noi e lasciando vuoto l’anello superiore. Un vuoto simbolico come vuota per noi è la poltrona del presidente del Cosenza, nella speranza che prima o poi arrivi il giorno in cui Guarascio, i suoi lecchini e i suoi pessimi consiglieri levino finalmente le tende da questa città. SEMPRE CON IL COSENZA, MAI PER QUESTA DIRIGENZA!”