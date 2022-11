Cosenza sempre più giù. Il Pisa vince 3 a 1, quinto KO consecutivo per i rossoblu

PISA – Il Cosenza sprofonda perdendo anche a Pisa. I nerazzurri rifilano la quinta sconfitta consecutiva ai rossoblu, che precipitano al quart’ultimo posto in classifica con numeri assai preoccupanti: difesa più perforata del campionato e secondo peggior attacco. Una prima terribile per Viali, che si presentava sulla panchina del Cosenza all’esordio assoluto alla guida tecnica in serie B. Dopo appena 3 giorni dal suo arrivo non si potevano chiedere i miracoli, ma dopo la nuova scoppola di questo pomeriggio, per il tecnico milanese ci sarà tanto da lavorare sopratutto sul morale dei calciatori finito sotto i tacchi e con i tifosi del Cosenza (erano 450) che hanno nuovamente contestato duramente il presidente Guarascio.

Contro un Pisa in salute, reduce da sei risultati utili consevutivi, i rossoblu vanno subito sotto al 12′ per il goal realizzato da Marutan. Il centrocampista raccoglie un cross dalla sinistra di Masucci, si libera di Brescianini e fulmina Marson sul primo palo. In un primo tempo dove si è giocato davvero poco, il Cosenza non riesce praticamente mai a calciare in porta. Il Pisa si limita a controllare le (poche) sortite offensive dei rossoblu e all’ultimo dei 5′ minuti di recupero concessi nel primo tempo, colpisce nuovamente con capitan Masucci che si fionda su un pallone deviato da Vaisanen per scaraventarlo alle spalle del portiere del Cosenza.

Il Cosenza inizia anche discretamente il secondo tempo, ma dopo aver sfiorato la rete del 2 a 1 con il colpo di testa di Vaisanen, il solito imprendibile Marutan chiude il match al 62‘, approfiddando anche del solito erroraccio in disimpegno dei rossoblu per presentarsi in area davanti a Marson e batterlo per la terza volta con un preciso esterno sinistro. Una mazzata per le speranze di rimonta del Cosenza che ci mette comunque un pizzico di orgoglio, riescendo a trovare il goal della bandiera al minuto 82′ con il colpo di testa di D’Urso su preciso traversone dalla sinistra di Martino e sfiorando il 3 a 2 con la conclusione ravvicinata di Brignola deviata da un grande intervento di Lieviri.

Pisa subito avanti con Morutan. Raddoppia Masucci

Nei primi dieci minuti non succede praticamente nulla, se non uno scontro di gioco tra Torregrossa e Martino con gioco fermo per diversi minuti e calciatori rinetrati in campo con una vistosta fasciatura alla testa. Poi, alla prima vera occasione il Pisa sbloccca la gara con Morutan. Il centrocampista rumeno raccoglie un traversone di Masucci dalla sinistra, supera Brescianini e fa secco Marson con un sinistro sul primo palo. Nell’occasione proteste vibranti di Martino (poi ammonito) per una trattenuta in area. Il vantaggio galvanizza i nerazzurri che continuano ad attaccare e creano altre due occasioni. La più pericolosa una sventola dalla distanza di Beruatto al 17′ che Marson devia in angolo mentre sulla conclusione rasoterra di Marin il portiere rossoblu blocca a terra. Il Cosenza sembra accusare il colpo e per diversi minuti fatica a costruire gioco. Poi, pian piano, la squadra di Viali alza il baricentro e prova a farsi vedere dalle parti di Livieri. Ma fatta eccezzione per qualche cross in area, di tiri in porta neanche l’ombra. Ai rossoblu non bastano neanche i 5 corner per riuscire a calciare in porta e riequilibrare una gara brutta e spezzettata, con il gioco più volte sospeso per infortuni a questo o quel giocatotore. L’unica mezza occasione del Cosenza è una svirgolata di Voca dalla distanza. Al 41′ si rivede il Pisa: accelerazione di Morutan sulla sinitra e cross in area per l’acrobazia di Masucci che riesce solo a sfioare la sfera. Il capitano nerazzutto, però, si rifà con gli interessi in pieno recupero quando raccatta in area un pallone deviato da Vaisanen e lo scaraventao alle spalle di Marson per la rete del due a zero che chiude un primo tempo che sorride solo al Pisa.

Tris di Marutan e gara chiusa. Goal della bandiera di D’urso

La ripresa si apre senza cambi e la la prima vera occasione da goal costruita dal Cosenza al 50‘: sponda di Rigione per l’inzuccata di Vaisanen che spedice fuori di poco. Vaisanen che sul capovolgimento di fronte è determinante nel deviare in angolo una conclusione a botta sicura del solito Morutan. Al 55′ triplo cambio ordinanto da Viali con gli ingressi di Brignola, D’Urso e Nasti. Proprio l’attaccante di proprietà del Milan gira di testa un cross di Matinom che finisce tra le braccia di Livieri. Ma al 62′ arriva il tre a zero e la mazzata finale per il Cosenza con la doppietta di Morutan, per distanza il migliore in campo, che approfitta di un errore difensivo per involarsi in area e con un colpo di esterno sinistro infilare la palla sul secondo palo. Gara praticamente in cassaforte per il Pisa. Il Cosenza crea un paio di occasioni con Larrivey e il colpo di testa di D’urso che sfiora il palo. Dall’altra parter l’ex Gliozzi prima spara sopra la traversa da ottima posizione e poi si divora il poker calciando tra le braccia di Marson. Allora è il Cosenza a trovare il goal della bandiera al minuto 82‘ con il colpo di testa di D’Urso che intercetta un cross di Martino dalla sinistra. Marson si supera sul destro a giro di Sibilli ma anche il Cosenza ha un’altra ottima occasione con una conclusione volante di Brignola disinnescata da Livieri.

La fotogallery di Cosenza Pisa a cura di Francesco Donato

—————————————————————————————————————————————————

PISA SPOTING CLUB 1909 (4-3-1-2): Livieri; Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto (83′ De Vitis); Marin, Nagy, Ionita (59′ Mastinu); Morutan (68′ Tramoni); Torregrossa (68′ Sibilli), Masucci (59′ Gliozzi)

Panchina: Dekic, Canestrelli, Jureskin, Sibilli, Mastinu, Tremoni, Calabresi, Gliozzi, De Vitis, Piccinini, Tourè, Calabresi, Rus

Allenatore: Luca D’Angelo

COSENZA CALCIO (4-3-1-2): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino; Vallocchia (55′ Nasti), Voca (64′ Calò), Brescianini; Merola (55′ Brignola); Butic (55′ D’Urso), Larrivey (83′ Zilli)

Panchina: Matosevic, Venturi, Panico, Zilli, Meroni, La Vardera, Kornvig, Calò, Sidibe, D’Urso, Nasti, Brignola

Allenatore: William Viali

Arbitro: Signor Daniene Paterna di Teramo

Assistenti: Signori Domenico Palermo di Bari e Domenico Fontemurato di Roma 2

IV Uomo: Signor Paride Tremolada di Monza

Sala VAR: Signori Federico La Penna di Roma 1 e Alberto Santoro di Messina

Ammoniti: Martino (C), Vaisanen (C), Beruatto (P)

Espulsi:

Angoli: 4-11

Recupero: 5′ p.t. – 5′ s.t.

NOTE: Pomeriggio soleggiato a Pisa con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno dell’Arena Garibaldi in ottime condizioni. Presenti poco più di 7.000 spettatori compresi 450 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti di Curva Sud