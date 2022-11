COSENZA – In sala stampa, dopo che tecnico e giocatori sono rimasti a lungo sotto la curva a colloquio con i tifosi, non si presenta Davide Dionigi, il cui esonero sembra oramai ad un passo. A parlare con i giornalisti, dopo la quarta sconfitta consecutiva maturata questo pomeriggio contro il Frosinone, si presenta un rabbuiato direttore sportivo. Gemmi, pungolato dai giornalisti, spiega subito che su “Dionigi sono in corso delle riflessioni da parte della società. Il calcio è figlio dei risultati e quindi è normale che faremo le nostre valutazioni, anche se non abbiamo dato sette giorni al tecnico”. Ma ammette che quattro sconfitte di fila sono pesanti da digerire, nonostante questo pomeriggio si sia vista, in parte, una reazione della squadra. I tifosi hanno disertato il Marulla e questo è il segno più evidente del momento nero del Cosenza, viene fatto notare al direttore sportivo che ammette “questa è una cosa che mi dispiace molto. So che i tifosi sono delusi e so anche che se non arrivano i risultati la gente non viene allo stadio”.

A Gemmi viene fatto notare che questa rosa non è tecnicamente adeguata alla Serie B e che occorre intervenire sull’organico prima che sia troppop tardi. E il DS ammette “è vero va migliorata e stiamo lavorando su questo. Mi sto già muovendo ed ho già delle idee su come migliorare e rafforzare la squadra. La valutazione va fatta anche sulla gara di oggi – spiega ancora Gemmi – e devo dire che siamo migliorti rispetto alle ultime gare, anche se è chiaro che questo non giustifica il periodo e i risultati negativi. Siamo in zona play-out – spiega – ma c’è tutto il tempo e la possibilità di cambiare la rotta. Una rotta che sta prendendo una posizione di classifica complicata”.