COSENZA – In un Marulla ai minimi stagionali di presenze, si materializza la quarta sconfitta consecutiva per i rossoblu, sconfitti 2 a 1 dal Frosinone che acuisce la crisi nera di una squadra spofondata in zona play-out (al quint’ultimo posto della graduatoria) e con il destino del tecnico Dionigi oramai segnatob Allenatore e calciatori sono stati sonormaente fischiati a fine gara e poi chiamati sotto la curva Nord dove sono rimasti per oltre quindici minuti.

Serviva un Cosenza deterimato e grintoso per rialzarsi contro la prima della classe dopo tre sconfitte consecutive e una settimana turbolenta con la conferma del tecninco e un ambiente deluso e demoralizzato per le ultime deludenti prestazioni. Ne viene fuori comunque un bel primo tempo, con un Cosenza più combattivo, che trova anche il goal del vantaggio al 20′ con un bel diagonale di Merola. Ma il Frosinone che ci mette appena 8′ minuti a riporatare la gara in parità con il colpo di testa du Moro che batte Marson, alla prima da titolare con la maglia rossoblu. Ma nella rirpresa si rivede il solito Cosenza. Fatta eccezione per una conclusione (alta) in apertura di Merola, i rossoblu si spengono e gli ospiti ne approfittano trovando la rete del 2 a 1 al 70′ con Mulattieri. L’ex Crotone si fionda su un cross testo di Mazzitelli dalla destra per battere Marson. Il Cosenza non reagisce, il Frosinone controlla senza affanni e porta a casa il successo spingendo sempre più giù una squadra involuta e oramai incapace di reagire.

Diagonale vincente di Merola. Moro la pareggia di testa

Primi minuti equilibrati, giocati su ritmi elevati, ma anche tanti errori da una parte e dell’altra. La prima conclusione arriva al 14′ ed è del Frosinone con un missile dalla distanza di sinistro di Frabotta che spedisce sul fondo. Al 18′ ancora Frosinone pericoloso con l’ex Garritano: sinsitro a giro dal limite dell’area che termina alto. Ma proprio nel momento forse migliore degli ospiti il Cosenza colpisce al 20′. Lungo lancio dalle retrovie, Ravanelli colpisce di testa per anticipare Larrivey ma offre un assoist al bacio per Marola che, palla al piede, entra in area e trafgge Turati con un diagonale. Al 24′ Marson si presenta ai tifosi rossoblu con una bella parata in angolo su colpo di testa di Moro. Ma quattro minuti più tardi, dopo che il Cosenza spreca in contropiede, l‘attaccante del Frosinone trova la rete del pareggio correggendo di testa una sponda di Rohden (in posizione reglorare dopo il check del Var) con il pallone che scavalca Marson. Gara che torna in riequilibrio ma che si spegne con il passare dei miniti. Frosinone con tanto possesso palla, Cosenza che si limita a difendere, provando qualche sortita in contropiede. Ma di occasioni non ne arrivano e il primo tempo si chiude dopo 2′ miniuti di recupero sul risultato di parità.

Sorpasso Frosinone con Mulattieri. Quarta sconfitta di fila per il Cosenza

Squadre in campo nella rirpesa senza cambi e con un’occasione per parte. La prima è degli ospiti con una conclusione a giro di Rodhen che termina alta. La seconda, decisamente più pericolosa, la costruisce il Cosenza al 50′. Lungo lancio di Rigione per la conclusione al volo di Merola che pedisce di poco alto sopra la traversa. Al 54′ errore del Cosenza a centrocampo, ripartenza filminea del Frosinone conclusa con in diagonale velenoso di Mulattieri. Un minuto dopo serve il riflesso di Marson per deviare la conclusione di Mazzitelli spocata da un tocco di Panico. Girandola di cambi con gli ingressi degli ex Kone e Caso da una parte, D’Urso e Zilli dall’altra. Ma i cambi danno giovamento solo al Frosinone che chiude nella propria metà campo il Cosenza che si prima salva al 70′ con un intervento sulla linea di porta di Venturi sulla conclusuione di Boloca, poi capitola una trentina di secondi dopo per la rete del 2 a 1 realizzata da Mulattieri, che devia in porta un cross basso e teso di Mazzitelli dalla destra. Una mazzata per il Cosenza che non riesce a ragire e rischia di sibire la terza rete mentre il Marulla fischia presidente, tecnico e squadra.

La fotogallery della gara a cura di Francesco Donato

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Marson; Martino, Rigione, Venturi, Panico; Voca (77” Calò), Brescianini (59′ Vallocchia); Kornvig (66′ D’Urso), Brignola (77′ Butic), Merola; Larrivey (66′ Zilli)

Panchina: Matosevic, Rispoli, Meroni, Vaisanen, Calò, D’Urso, Vallocchia, Butic, Zilli, Sidibe, Nasti, La Vardera

Allenatore: Davide Dionigi

FROSINONE CALCIO (4-3-3): Turati; Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabrotta; Rohden (60′ Kone 91′ Lulic), Mazzitelli, Boloca; Garritano (60′ Ciervo 87′ Sampirisi), Moro (60′ Caso), Mulattieri

Panchina: Loria, Kone, Lulic, Ciervo, Kalaj, Insigne, Sampirisi, Oliveri, Cotali, Szyminski, Bocic, Borrelli, Caso

Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Signor Luca Zufferli di Udine

Assistenti: Signori Stefano Liberti di Pisa e Alessio Saccenti di Modena

IV Uomo: Signor Marco Emmanuele di Pisa

SALA VAR: Signori Giacomo Camplone di Pescara e Gianpiero Miele di Nola

Ammoniti: Ravanelli (F), Merola (C), Venturi (C), Mazzitelli (F)

Espulsi:

Angoli: 5-8

Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t.

NOTE: Pomeriggio soleggiato e mite a Cosenza e una temperatura di circa 27 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco più di 3.500 spettatori compresi una settantina di tifosi del Frosinone.