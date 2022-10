La Spal umilia un disastroso Cosenza: 5-0. Dionigi sulla graticola

FERRARA – La Spal passeggia sul peggior Cosenza della stagione, lo sorpassa in classifica e apre la crisi di una squadra impalpabile che sembra la brutta copia di quella di inizio stagione, dove almeno si vedevano grinta e carattere. Una sconfitta pesantissima per 5 a 0, la terza consecutiva, che mette Dionigi sulla graticiola. Ma sia chiaro, allenatore a parte, è la squadra ad evidenzare enormi lacune. Brignola e D’Urso sembrano due oggetti misteriosi, Panico non è assolutamente all’altezza sulla corsia, il portiere Matosevic continua a commettere errori grossolani. In difesa Rigione e Venturi faticano e in attacco non si segna. A qusto si aggiunga la testardaggine di un allenatore che continua a riproporre moduli e calciatori non adatti a questo difficile campionato. E la frittata è fatta!

L’emblema del momento è la gara du Ferrara aperta con un primo tempo difficile per il Cosenza, costretto subito a rincorrere la formazione di De Rossi che capitalizza al massimo le tre occasioni create. Prima realizzando il goal del vantaggio al 10′ con un gollonzo di Moncini. L’attaccanate devia con la schiena la conclusione dal limite di Maistro che spiazza Matosevic. Poi, al 22′, raddoppiano con il colpo di testa di Dickmann che fiondan su un cross di Trippaldelli e anticipando Panico. In mezzo c’è solo la mezza conclusione dal limite di Brescianini che termina fuori di poco. L’occasione per riaprire il match il Cosenza se la costruisce al 32′ su palla da fermo. Butic gira di testa un corner dalla destra ma trova la grande riposta di Alfonso che quasi sulla linea riesce a deviare la sfera.

La ripresa è anche peggio, visto che dopo appena 4′ minuti Panico devia nella sula porta un cross di Dickmann che coglie impreparato Matosevic. Al 57′ il portiere del Cosenza, con la complicità di Vaisanen, combinano un pasticcio da gialappas e regalano a Maistro il pallone del 4 a 0 tra la disprazione dei tifosi del Cosenza arrivati ancora una volta in massa. Il sabato da incubo per i rossoblu si completa al 74′ con il quinto goal dei padroni di casa, in rete con il colpo di testa di Peda su calcio d’angolo che condanna i rossoblu ad una nuova pesantissima sconfitta e segna, forse, il destino del suo allenatore.

Moncini-Trippaldelli. Due a zero Spal dopo appena 22′ minuti

Appena un munito di gioco e Maistro scalda le mani di Matosevic con un destro rasoterra dalla distanza che il portiere del Cosenza devia in angolo. Spallini subito aggressivi in campo e Cosenza schiacciato nella propia metà campo costretto a rintuzzare gli attacchi dei padroni di casa che prima del minuto 10’sbloccano la gara, con un pizzico di fortuna. Maistro conclude dal limite dell’area ma centra in pieno la schiena di Moncini. Deviazione determinante che spiazza Matosevic. Il Cosenza prova a scuotersi con un sinistro di velenoso di Bresciani che termina di poco fuori e la conclusione ciabattata di Brignola. Ma è la Spal al 22′ a trovare ancora la via delle rete con il 2 a 0. Tripaldelli riceve sull’out di sinistra e scodella al centro. Inserimento perfetto di Dickmann che anticipa Panico e in tuffo di testa fa secco Matosevic. Un uno-due terribile per i rossoblu che al 32′ vanno vicinissimi a riaprire la gara con il colpo di testa in girata di Butic che Alfonso disinnesca con una parata quasi d’istinto. Ci prova anche Brignola dalla distanza ma la sua conclusione di sinitro finisce in curva mentre il colpo di testa di Vaisenen non crea pericolo. La Spal abbassa il proprio baricentro lasciando il possesso palla al Cosenza che non riesce più a concludere verso la porta di Alfonso. Si va la riposo con il doppio vantaggio per la squadra di De Rossi.

Cosenza che disastro. la Spal dilaga: finisce 5 a 0

La ripresa si apre senza cambi e con il terzo goal della Spal dopo appena 4′ minuti. Ma il Cosenza ci mette ancora una volta del suo: cross teso di Dickmann dalla destra, Panico devia il pallone che passa sotto le gambe di Matosevic. Dionigi prova la mossa della disperazione cambiandone tre in una volta. Fuori Panico, Brescianini e Brisngola e dentro Gozzi, Kornvig e Zilli. Ma sono ancora i biancoazzurri ad andare vicini al bersaglio al 54′ con una punizione velenosa di Esposito che fa la barba al palo. I distastri del Cosenza non sono finiti visto che al 57′ la coppia Vaisanen-Matosevic confeziona il quarto goal dei padroni di casa con un erroraccio da terza categoria. Il difensore tocca malamente (e debole) per il portiere, Maisto capisce tutto, li aticipa e insacca a porta vuota. La disastrosa giornata del Cosenza si completa al 74′ con il quinto goal della Spal realizzato da Peda che incorna un pallone calciato da calcio d’angolo e manda in crisi un Cosenza spaesato e in caduta libera.

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello (67′ Almici), Dalle Mura; Dickmann (60′ Murgia), Murgia, Esposito, Maistro (60′ Valzania), Tripaldelli; La Mantia, Moncini (67′ Finotto)

Panchina: Pomini, Thiam, Fiordaliso, Arena, Almici, Proia, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato, Celia Rabbi, Finotto, Rauti

Allenatore: Daniele De Rossi

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Venturi; Rispoli, Voca, Brescianini (52′ Kornvig), Panico (52′ Gozzi); Brignola (52′ Zilli), D’Urso (77′ Sidibe); Butic (78′ Nasti)

Panchina: Marson, Meroni, Camigliano, Gozzi, Calò, Kornvig, Larrivey, Zilli, Sidide, Merola, Nasti, Arioli

Allenatore: Davide Dionigi

Arbitro: Signor Giovanni Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Signori Domenico Rocca di Catanzaro e Francesco Cortese di Palermo

IV Uomo: Signor Antonino Costanza di Agrigento

SALA VAR: Signori Francesco Fourneau di Roma 1 e Gamal Mokhtar di Lecco

Ammoniti: Venturi (C), Murgia (S), Esposito (S), Rigione (C), Alfonso (S), Sidibe (C), Valzania (S), Vaisanen (C)

Espulsi:

Angoli: 2-4

Recupero: 4′ p.t. – 0′ s.t.

NOTE: Pomeriggio soleggiato e mite a Ferrara e una temperatura di circa 24 gradi. Terreno del Mazza in ottime condizioni. Presenti poco più di 10mila spettaori, compresi 800 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti.