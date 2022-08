PARMA – Dal “ring” del Tardini esce vittorioso il Parma, che trova la prima vittoria stagionale dopo due pareggi consecutivi e condanna un Cosenza mai domo alla prima sconfitta, dopo i successi contro Benevento e Modena. È stata un gara dura e spigolosa, a volte anche con troppa foga da parte dei padroni di casa, dove a fare la differenza alla fine è stata la zampata di Inglese al minuto 29′, su un corner battuto da Man e deviata da Voca, a regalare il goal vittoria al Parma, che fino a quel momento non si era mai reso pericoloso, mentre i rossoblu avevano tenuto ottimamente il campo e impegnato Chichizola con un colpo di testa velenoso di Voca. A inizio ripresa è ancora il Cosenza a sfiorare il goal con l’inzuccata di Vaisanen che termina fuori di un nulla e il sinistro di Butic alto sulla traversa. A metà secondo tempo il Parma colpisce un palo con Vázquez e sfiora il raddoppio prima con Inglese, fermato da Matosevic, poi con Man che si vede deviato sulla linea da Rispoli il pallone del due a zero. I rossoblu lottano, ci provano fino all’ultimo anche con gli ingressi di Larrivey e Zilli, ma il risultato non cambia e i rossoblu devono incassare la prima sconfitta stagionale.

Due le novità nell’undici di partenza scelto da mister Dionigi. A centrocampo come ampiamente preannunciato c’è Brescianini per Vallocchia, mentre in attacco tocca a Butic dal primo minuto con Larrivey che si accomoda in panca. Primi 10 minuti equilibrati con un Cosenza ben messo in campo pronto a replicare colpo su colpo agli attacchi dei padroni di casa che al 13′ vanno per la prima volta alla conclusione con un destro dalla distanza di Juric che termina altissimo. Due minuti dopo smanacciata di Matosevic, sul cross insidioso di Coulibaly, con Man appostato pericolosamente sotto porta. Il Cosenza però non sta a guardare e al 21′ sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Voca, che gira in porta il cross di D’Urso dalla sinistra, ma trova la pronta risposta di Chichizola. I rossoblu reggono l’urto e giocano a testa alta, ma al 29′ vanno sotto facendosi trovare impreparati su palla da fermo. Corner dalla destra, Voca si perde Inglese che anticipa tutti e con un tocco di esterno (deviato) manda la palla nell’angolino dove Matosevic non può nulla. Il Cosenza prova a reagire cercando di prendere in mano le redini del centrocampo, ma il Parma chiude tutti gli spazi e al 38′ si rende pericoloso con il Mudo Vázquez che gira di testa un cross del solito Coulibaly con il pallone che termina di poco al lato. Al 42′ brutto pestone di Romagnoli su Florenzi ma nè il direttore di gara nè il Var intervengono su un fallaccio nettissimo. Al 43′ si rivede il Cosenza con un sinistro di Brescianini dalla distanza. Bella la conclusione del centrocampista, ma pallone che termina alto sulla traversa. È l’ultima occasione del primo tempo che si chiude con il vantaggio dei ducali.

La ripresa si apre con un doppio cambio nei padroni di casa e con il colpo di testa di Vaisanen che sfiora il pareggio. La sua girata su corner dalla sinistra sfiora il palo a Chichizola battuto. I rossoblu aumentano i ritmi e al 50′ si rendono ancora pericolosi con il mancino di Butic dai 25 metri che spedisce il pallone di poco alto sulla traversa. Minuto 53′ e Parma nuovamente pericoloso sempre su angolo, con il colpo di testa di Vázquez che si stampa sul palo. Al 55′ ancora Parma e grande occasione per Man che riceve da Del Prato in area e lascia partire un sinistro a giro che esce di un nulla alla destra di Matosevic. È il momento più difficile di tutta la gara per il Cosenza costretto a difendersi nella propria metà campo. Al 59′ doppia clamorosa occasione per i gialloblu prima con Inglese, fermato dall’uscita disperata di Martosevic e poi con Man, che calcia a botta sicura, con il portiere del Cosenza ancora a terra, ma trova sulla linea di porta Rispoli che di testa riesce a deviare. Dioigi cambia e dopo Gozzi butta nella mischia anche Martino e Larrivey. I rossoblu si scuotono e creano un paio di pericoli con una punizione di Butic che attraversa tutta l’area di rigore e un cross di Martino per il neo entrato Zilli anticipato dall’uscita di Chichizola. Gli ultimi 15′ minuti sono un continuo cambio di fronte con attacchi da una parte e dell’atra. Ma l’unica occasione che arriva è del Parma con un colpo di testa di Circati, tanto per cambiare ancora su calcio d’angolo, deviato da Matosevic. Non bastano i 5′ di recupero e la gara si chiude la prima vittoria stagionale del Parma che condanna i rossoblu al primo Ko stagionale.

PARMA CALCIO 1913 (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly (46′ Del Prato), Romagnoli, Circati, Oosterwolde; Juric, Bernabè (89′ Estevez); Man (71′ Ansaldi), Vazquez, Mihaila (46′ Benedyczak); Inglese (64′ Bonny)

Panchina: Buffon, Balogh, Benedyczak, Sohm, Estevez, Ansaldi, Bonny, Del Prato, Valenti, Camara, Zagaritis, Tutino, Sits

Allenatore: Fabio Pecchia

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico (55′ Gozzi); Florenzi, Voca, Brescianini (71′ Vallocchia); D’Urso (61′ Larrivey), Brignola (61′ Martino), Butic (71′ Zilli)

Panchina: Marson, Martino, Meroni, Venturi, Gozzi, Vallocchia, Calò, Prestianni, Merola, Larrivey, Zilli, Arioli

Allenatore: Davide Dionigi

Arbitro: Signor Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Signori Christian Rossi di La Spezia e Paolo Laudato di Taranto

IV Uomo: Signor Niccolò Turrini di Firenze

VAR: Signori Paolo Mazzoleni di Bergamo e Filippo Bercigli di Valdarno

Ammoniti: Coulibaly (P), Bernabè (P), Rispoli (C), Bonny (P), Ansaldi (P), Juric (P)

Espulsi:

Angoli: 8-3

Recupero: 3′ p.t. – 5′ s.t.

NOTE: Serata gradevole a Parma Cosenza, con una temperatura di circa 25 gradi. Terreno del Tardini in buone condizioni. Presenti poco più di 10mila spettatori, 500 dei quali tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti. Ammonito al 37′ del primo tempo il tecnico del Cosenza Dionigi per proteste. Al 63′ giallo anche per il tecnico del Parma Pecchia