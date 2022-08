Sport e sinergia tra i territori: al via il 3° Slalom Città di Altomonte

ALTOMONTE (CS) – Tutto pronto per lo Slalom Città di Altomonte, la gara sportiva giunta alla sua terza edizione e, quest’anno, unico appuntamento valido per la Coppa Italia per la provincia di Cosenza. La manifestazione, prevista dal 2 al 4 settembre, non sarà solo un appuntamento per gli amanti dei motori ma un vero e proprio contenitore di eventi, capace di unire spettacolo, cultura, sport e turismo. La gara, inoltre, è anche la terza tappa di Coppa Italia di zona, oltre ad essere valevole per il III trofeo Mario Verta ed il 5° memorial Vittorio Minasi.

La ‘tre giorni‘, nel suo ricco programma che verrà svelato prossimamente, si aprirà con la passeggiata enogastronomica, un appuntamento che ha lo scopo di coinvolgere il territorio attraverso i Comuni di Terranova da Sibari e San Lorenzo del Vallo, dai quali rispettivamente si partirà intorno alle 19 per convergere nel borgo di Altomonte alle 21.30, in occasione della festa in piazza a cura del comitato organizzatore ASA Castrovillari, Associazione Sportiva Automobilistica. C’è grande fermento per questo appuntamento d’apertura che conta già diverse adesioni e che vede coinvolte le vetture storiche con Vespa e Lambrette d’epoca e auto GT spider come BMW, Lancia, Lamborghini, Porche ed altre.

Un evento, quindi, che non diventa solo una gara sportiva ma una vera occasione di cooperazione tra le comunità e di legame tra i territori grazie, chiaramente, alla disponibilità dei sindaci Luigi Lirangi per Terranova da Sibari, Vincenzo Rimoli per San Lorenzo del Vallo e Giampietro Coppola per Altomonte, coadiuvato dall’impegno del consigliere delegato allo sport, Giuseppe Capparelli.

“Questa manifestazione – ha dichiarato il presidente di Asa Castrovillari, Massimo Minasi, è l’occasione in cui forze diverse si uniscono verso un unico obiettivo ed è questo, per noi motivo di orgoglio come sicuramente lo è anche per l’Amministrazione comunale di Altomonte e l’ente provinciale di Cosenza, insieme al quale siamo in sinergia nell’organizzazione dello Slalom e con il cui supporto abbiamo reso il tracciato più sicuro possibile, avendo effettuato dei lavori sulla strada già dal mese di giugno”. Allo start dell’evento sarà presente anche il vincitore della scorsa edizione dello Slalom città di Altomonte, Gaetano Rechichi, della scuderia Piloti per Passione.