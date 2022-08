Florenzi e Brescianini stendono il Modena. Il Cosenza vince 2 a 1 e resta in vetta

COSENZA – Il Cosenza bissa il successo di Benevento battendo in rimonta al Marulla il Modena, passato per primo in vantaggio con il colpo di testa di Bonfanti al 33′, grazie alle reti arrivate nella ripresa (dominata dalla sqaudra di Dionigi) con il rasoterra di Aldo Florenzi al 67′ e la bellissima rete di Brescianini 79′ che fanno esplodere i 9mila del Marulla, regalano un successo meritatissimo e permettono alla squadra di Dionigi di restare in testa alla classifica a punteggio pieno. Roba da stropicciarsi gli occhi.

Mister Dionigi conferma lo stesso undici vittorioso a Benevento, mentre in panchina si accomodano tutti i nuovi arrivi della settimana. Inizio equilibrato e intenso, interrotto al minuto 4′ dalla sventola di Gargiulo dalla distanza che termina di poco fuori alla destra di Matosevic. Il Cosenza replica con due calci d’angolo consecutivi e con la conclusione (alta) di Florenzi dal limite dell’area. Al 12′ bella incursione dell’ex Tremolada sull’out di destra, pallone velenoso in area spazzato dalla diesa. Il Cosenza soffre sulla corsia di difensiva di destra dove ci sono troppi spazi e al 13′ il Modena si rende ancora pericoloso: rasoterra di Bonfanti bloccato da Matosevic a terra. Il Cosenza prova a scuotersi e al 19′ costruisce una bella azione con un cross di Rispoli per la girata al volo di Larrivey contrata dall’intervento di Cittadini. La gara si mantiene bella e intensa con azioni da una parte e dall’altra. Al 29′ arriva la migliore occasione per i rossoblu, con un sinistro al volo di Panico dal cuore dell’area, servito da un cross tagliato di Brignola che termina fuori. Al 33′ la gara si sblocca con il vantaggio dei canarini. Bonfanti, appostato sul secondo palo, beffa Matosevic con un preciso colpo di testa su cross di Ponsi. Il Cosenza si scuote e al 38′ va vicino al pari con un colpo di testa di Larrivey sventato in angolo da una gran parata di Gagno. Al 41′ azione insistita dei rossoblu che provano a sfondare in area con Brignola e Larrivey, ma la difesa del Modena riesce a salvarsi e l’azione sfuma. Forcing del Cosenza nei minuti conclusivi ma i gialli resistono e si va al riposo con il vantaggio degli ospiti.

La ripresa si apre sena cambi e con il Cosenza subito aggressivo alla ricerca del pareggio spinto anche dai 9mila del Marulla. Tremolada prova a beffare Matosevic con una conclusione da centrocampo, mentre al minuto 8′ è Rigione ad avere la palla buona ma la sua conclusione dal limite finisce in curva Sud. Al 61′ doppio cambio ordinanto da Dioigi con gli ingressi di Bresciani e Gozzi per Vallocchia e Panico. Al 67′ il Cosenza trova il pari con il suo uomo migliore: Alfo Florenzi. Il centrocampista riceve palla da D’Uroso, avanza fino al limite e poi lascia partire un rasoterra che si insacca nell’angolo basso alla destra di Gagno. I rossoblu adesso ci credono, spinti anche da un Marulla infuocato e al 72′ sfiorano il vantaggio ancora con lo scatenato Florenzi che liscia in mezza sforbiciata, a due passi dalla porta, il pallone crossato in area da Brignola. Al 79′ il Cosenza completa la rimonta con la rete di Brescianini. Il centrocampista scuola Milan riceve in area da Butic, salta secco due difensori e dal dischetto dell’area non lascia scampo a Gagno facendo esplodere nuovamente il Marulla. Il Modena prova uno sterile forcing ma i lupi non concedono nulla e portano a casa i tre punti che significa ancora primo posto in classifica.

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli 84′ (Martino), Rigione, Vaisanen, Panico (61′ Gozzi); Voca, Vallocchia (61′ Brescianini); Brignola, Florenzi, D’Urso (84′ Meroni); Larrivey (75′ Butic)

Panchina: Marson, Brescianini, Meroni, Merola, Gozzi, Martino, Butic, Kongolo, Zilli, Arioli, Prestianni

Allenatore: Davide Dionigi

MODENA FC (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Cittadini, Ponsi; Magnino, Gerli (68′ Panada), Gargiulo (85′ Azzi); Tremolada (73′ Mosti); Bonfanti (68′ Diaw), Falcinelli (73′ Monesso)

Panchina: Narciso, Mosti, Minesso, Giovaninni, Armellino, Battistella, Dentello, De Maio, Renzetti, Panada, Oukhadda, Diaw

Allenatore: Attilio Tesser

Arbitro: Signor Ermanno Feliciani di Teramo

Assistenti: Signori FAbio Schiurri di Nichelino e Marco Ricci di Firenze

IV Uomo: Signor Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

VAR: Signori Gianluca Manganiello di Pinerolo e Stefano Liberti di Pisa

Ammoniti: Cittadini (M), Voca (C), Diaw (M)

Espulsi:

Angoli: 8-4

Recupero: 1′ p.t. – 4′. S.T.

NOTE: Serata nuvolosa e non calda a Cosenza, con una temperatura di 25 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Presenti poco più di 9.200 spettatori compresi un centinaio di tifosi del Modena. Prima del fischio d’inizio le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo del giornalista Emanuele Giacoia, scomparso nei giorni scorsi.