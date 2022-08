Il sindaco di Cosenza domani al Marulla per tifare i Rossoblù “Sono sicuro che si faranno valere”

COSENZA – “Domani sarò presente al San Vito-Marulla per la prima partita interna del Cosenza calcio, reduce dalla esaltante prestazione di Benevento grazie alla quale ha iniziato, sette giorni fa, nel migliore dei modi il nuovo campionato di serie B”. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che annuncia la sua presenza sugli spalti del San Vito – Marulla.

“Sarò presente sugli spalti del San Vito-Marulla per assistere a Cosenza-Modena – prosegue il Primo Cittadino -, ma soprattutto per incitare la squadra ed augurarle un buon viatico in un campionato che, per la presenza di compagini blasonate, si preannuncia particolarmente avvincente e difficile. È troppo presto per avventurarsi in pronostici che potrebbero non essere alla lunga rispettati, ma se il buongiorno si vede dal mattino, avendo avuto modo di toccare con mano, sin dalla serata di presentazione della squadra in Piazza dei Bruzi, il notevole e crescente entusiasmo dei sostenitori rossoblu’ e di tutto l’ambiente sportivo, sono certo che il Cosenza si farà valere e rispettare e potrà coltivare più di un’ambizione durante questa nuova avventura nella cadetteria.

L’Amministrazione comunale, insieme alla società rossoblu’, ha fatto la sua parte per rendere lo stadio, sin dalla partita di domani, più sicuro e più efficiente. E noi seguiteremo a fare il nostro dovere anche successivamente, assicurando la riapertura della Tribuna Rao, affinché lo stadio della città venga interamente restituito ai suoi tifosi. Già da domani si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. In molti di noi è ancora vivo il ricordo dei ventimila del playout con il Vicenza del 20 maggio scorso grazie al quale conquistammo la permanenza in serie B. Sono certo che il nostro pubblico sarà in grado di confermare lo stesso sostegno e lo stesso livello di partecipazione anche in questo campionato. Se, come ha detto l’amico Gianluca Di Marzio in Piazza dei Bruzi, lassù qualcuno ci ama, il campionato appena iniziato farà dimenticare il percorso travagliato che ha caratterizzato le ultime stagioni”.

“Predisponiamoci, quindi – conclude il sindaco Franz Caruso – ad assistere ad un buon campionato che abbia in Gianni Di Marzio e in Franco Rizzo, due figure indimenticabili che hanno legato il nome di Cosenza alle loro imprese sportive, i numi tutelari del torneo di B appena cominciato. Buon campionato a tutti, alla squadra, al tecnico Dionigi, alla società del Presidente Guarascio e soprattutto ai nostri meravigliosi tifosi, della città e di tutta la provincia, affinché abbiano le migliori soddisfazioni. E Forza Lupi, sempre!”.