Sale la febbre per l’esordio dei lupi al Marulla. Venduti 4mila biglietti e 1.200 abbonamenti

COSENZA – Terzo movimento di mercato per il Cosenza negli ultimi due giorni. la società rossoblu ha ufficializzato l’arrivo del difensore Paolo Gozzi, classe 2001, che si trasferisce in riva al Crati a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione dal Genoa dopo la passata esperienza nella Segunda Division spagnola dove ha collezionato 48 presenze.

Questo il comunicato della società rossoblu “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Gozzi proveniente dal Genoa. Nato a Torino il 25 aprile 2001, il difensore si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, nella scorsa stagione ha vissuto un’esperienza all’estero giocando 23 volte nel Fuenlabrada in Segunda Division spagnola dopo aver collezionato 48 presenze con la maglia dell’Under 19, segnando anche tre gol, e 13 con l’Under 23 in Serie C. Nel percorso di crescita con la Juve, anche l’esordio in prima squadra, in Serie A, il 14 aprile 2019 contro la SPAL. Gozzi ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della nazionale italiana, partendo dall’under 16 (6 presenze), poi giocando con l’under 17 (14 presenze) e l’under 19 (22 presenze)”