È sempre più il Cosenza di “El Bati”. Benevento battuto, i lupi vincono e godono

BENEVENTO – Il Cosenza apre la sua nuova stagione di Serie B con una vittoria pesantissima (non era mai successo nell’era Guarascio) che manda in estati i 700 tifosi arrivati al Ciro Vigorito. È sempre lui, El Bati Larrivey a far godere i rossoblu, trovando la rete che permette al Cosenza di incamerare i primi tre punti. Gara dai due voli quella del Cosenza, di sofferenza estrema nel primo tempo, con il Benevento più volte alla conclusione, di testa e tanto cuore nella ripresa, che si apre subito con la rete di Larrivey, bravo a sfruttare un errato retropassaggio di Tello e dopo aver vinto il rimpallo con il portiere, insaccare la rete della vittoria. Florenzi si divora il raddoppio, mentre è il palo a salvare il Cosenza sul tiro di Farias. Poi il Cosenza non concede più nulla e porta a casa il successo.

Primo tempo a tinte giallorosse, con il Cosenza costretto subito sulla difensiva da un buon Benevento che parte aggressivo e determinato. La squadra di Caserta macina gioco, sfrutta le fasce laterali e crea anche occasioni. Nei primi 30 minuti ne arrivano almeno quattro, di cui un paio importanti con Forte, Letizia e Tello che non inquadrano la porta da ottima posizione. Al 32′ invece ci vogliono i guantoni di Matosevic per deviare in angolo una conclusione dai 25 metri di Viviani. Brignola e D’Urso si muovono su tutto il fronte offensivo, ma faticano a trovare spazi e soprattutto palloni giocabili per Larrivey che predica nel deserto. Il più propositivo è Florenzi che con la sua velocità riesce spesso ad arrivare al limite dell’area. Quando riesce a sfondare si becca però un cartellino giallo per simulazione. Solo negli ultimi 10′ minti del primo tempo il Cosenza riesce a registrare meglio il centrocampo e a farsi vedere in attacco con un paio di soluzioni su calcio piazzato. Ma al 40′ si vede ancora il Benevento con una conclusione di Farias dalla distanza che impegna nuovamente Matosevic. È l’ultima occasione di un primo tempo vivace che si chiude senza reti.

La ripresa si apre senza cambi e con il Benevento ancora in pressione e al tiro dopo 3′ minuti con un sinistro dal limite di Letizia che termina sul fondo. Passa un minuto e il Cosenza trova la rete del vantaggio con El Bati Larrivey che riprende dove aveva lasciato con il Vicenza con un goal. L’attaccante argentino si avventa come un falco su uno sciagurato retropassaggio di Tello. Il rimpallo con il portiere Paleari favorisce l‘attaccante del Cosenza che di testa insacca sotto il settore ospiti. È la rete numero 9 in 19 presenza con la maglia del Cosenza. Il Benevento accusa il colpo e solo un miracolo di Paleari si conclusione ravvicinata di Florenzi evita il raddoppio al Cosenza. Sul susseguente corner ancora Florenzi pericolosissimo con un diagonale che termina fuori si poco. Al 57′ è il Cosenza a tremare con la sventola di Farias che si stampa sul palo. La gara è vibrante con il Cosenza che adesso ha ampi spazi che sprigionare i cavalli di Panico e Florenzi e provare ad affondare il colpo. Attorno al 20′ inizia la girandola di cambi da una parte e dell’altra. Al 78′ Venturi prova a colpire dal centro dell’area, ma il pallone viene murato da un difensore. Il Benevento staziona nella metà campo dei rossoblu, ma la pressione non è più quella pericolosa del primo tempo e il Cosenza tiene bene il campo, provando anche a rendersi pericoloso con i nei entrati Martino e Brescianini. Non bastano i 5′ di recupero, il Cosenza fa festa e porta a casa il successo.

La Gallery della gara a cura di Francesco Donato

————————————————–

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia (74′ El Kaouakibi), Glik, Barba, Masciangelo; Karic (59’Lagumina), Viviani (73′ Koutsoupias), Acampora; Farias (65′ Improta), Forte, Tello (65′ Insigne)

PAnchina: Manfredini, El Kaouakibi, Lucatelli, Thiam, Improta, Foulon, Insigne, La Gumina, Talia, Patina, Vokic, Koutsoupias, Capellini

Allenatore: Fabio Caserta

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico (64′ Martino); Voca, Vallocchia; Brignola (75′ Venturi), Florenzi (68′ Brescianini), D’Urso (75′ Zilli); Larrivey (64′ Butic)

Panchina: Lai, Martino, Meroni, Venturi, La Vardera, Prestianni, Kongolo, Brescianini, Nasti, Arioli, Butic, Zilli. Allenatore: Davide Dionigi

Arbitro: Signor Marco Di Bello di Brindisi

Assistenti: Signori Claudio Barone di Roma e Antonio Severino di Campobasso

IV Uomo: Signor Claudio Panettella di Gallarate

VAR: Signora Francesca Di Martino di Chieti e signor Antonio Di Monte di Teramo

Ammoniti: Florenzi (C), Viviani (B), Brescianini (C), Insigne (B)

Espulsi:

Angoli: 7-5

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

NOTE: Spettatori poco più di 8.000. Tra questi 676 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospite