RENDE (CS) – Ad ogni competizione sportiva bisogna arrivare preparati, ma, in questo momento, per la Squash Scorpion di Rende, è un momento davvero intenso in vista dei prossimi importanti appuntamenti. Niente vacanze, quindi, la squadra rendese, unica società calabrese campione d’Italia perchè l’estate, quì, significa allenamenti per gli atleti impegnati in competizioni molto importanti, come il mondiale juniores, che sta per prendere il via in Francia e che vedrà impegnata Flavia Miceli, unica italiana in gara e tesserata proprio con la Squash Scorpion di Rende.

Accanto all’aspetto agonistico, però, c’è anche quello organizzativo. La società calabrese, infatti, ospiterà un grande torneo internazionale, che si svolgerà a Rende nei primi giorni di settembre, e che vedrà impegnati atleti provenienti da cinque diverse nazioni, Italia, Spagna Francia, Grecia e Israele. Un evento capace di generare un importante indotto sul territorio grazie anche agli eventi collaterali che si svolgeranno in diverse località calabresi.