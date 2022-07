COSENZA – Dopo 2 anni di sosta i tifosi rossoblù possono sottoscrivere l’Abbonamento per il proprio posto sugli spalti dello Stadio San Vito-Marulla (QUI PREZZI E PROMOZIONI). Una Campagna che offre molti vantaggi per i sottoscrittori e comprende molteplici offerte dedicate alle famiglie, ai vecchi abbonati, agli studenti universitari, ai residenti in Comuni distanti dal capoluogo, al mondo del volontariato e agli ordini professionali.

Solo fino al 3 Agosto gli Abbonamenti di Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena saranno venduti al prezzo speciale di 140 euro. Tante soluzioni e grande attenzione ai più piccoli ai quali viene riservato l’Abbonamento Lupacchiotto al prezzo simbolico di 10 euro, una iniziativa unica nel panorama della Serie B. Per la stagione 2022/2023 il Cosenza propone anche un’ulteriore esperienza esclusiva allo stadio con l’abbonamento Excelusive – Speciale Supporter che darà diritto ad un pacchetto di benefit dedicati:

Abbonamento Tribuna Blu centrale

Poltrona personalizzata

Box Gastronomico al posto tra primo e secondo tempo

Una maglia ufficiale autografata

Partecipazione all’evento di scambio di auguri di Natale

Numero d accrediti omaggio per 2 gare in trasferta del Cosenza.

Agevolazioni previste per l‘abbonamento famiglia (Formula Family) che si rivolge ai nuclei familiari. Ad esempio, con la sottoscrizione di due abbonamento da parte di un nucleo familiare si ha diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo totale. Con tre tessere lo sconto sale al 15% mentre con quattro abbonamento lo sconto sul prezzo totale è del 20%. Il Cosenza calcio ha pensato anche ai tifosi della provincia di Cosenza che si trovano lontano dal Marulla. A chi si trova distante dai 30 agli 80 chilometri, lo sconto sul prezzo finale dell’abbonamento sarà del 10%. I tifosi rossoblu residenti in una provincia lontana dagli 80 ai 130 chilometri, otterranno uno sconto finale del 20% sul prezzo finale. Sconti previsti anche per gli universitari, per le persone attive nel volontariato, per gli ordini professionali.

Si parte lunedì 25 luglio alle ore 16:00 presso i botteghini dello Stadio ed i locali dell’Official Store in Via Arabia, da domani anche presso i punti vendita di San Lucido e Rossano-Corigliano. Lo Store e i botteghini, infine, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.