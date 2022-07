REGGIO CALABRIA – È stato presentato questa sera il calendario della nuova stagione sportiva di Serie B 2022-2023 che vedrà il Cosenza disputare il qui quinto campionato consecutivo in cadetteria. Insieme al Cosenza sarà la Reggina l’altra compagine che rappresenterà la Calabria. E proprio nella città dello Stretto si è svolta la cerimonia di presentazione della nuova stagione nella cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria dove sono state pubblicate tutte le 38 giornate di campionato. All’evento era presente anche il Presidente del Cosenza Eugenio Guarascio che ha dichiarato “questa è a tutti gli effetti una Seri A2. Sarà un campionato difficile dove tutti gareggeranno per vincere, come è giusto che sia. Noi ripartiamo dalla vittoria contro il Vicenza e dai 20mila del Marulla. In Calabria c’è grande tifo ed entusiasmo. Quest’anno vogliamo fare un campionato migliore rispetto alla passata stagione”.

Esordio a Benevento, poi il Modena. Alla nona il Genoa in casa

La prima giornata, in programma il 13 agosto vedrà il Cosenza ancora una volta fuori casa impegnato a Benevento mentre la Reggina sarà ospite della Spal. L’esordio al Marulla per i rossoblu sarà il 20 agosto contro il neo promosso Modena. Terza giornata e quarta giornata con una doppia trasferta contro il Parma e la Ternana. Poi si torna nuovamente al Marulla contro il Bari. Alla sesta giornata altra neopromossa: il Sudtirol mentre alla settima si gioca ancora in casa contro il Como. All’ottava giornata, l’8 di ottobre il derby contro la Reggina al Granillo. Per la prima sfida contro una big basterà aspettare un’altra settimana visto che alla nona giornata al Marulla arriverà il Genoa mentre alla decima si va a Ferrara contro la Spal. il 29 ottobre (giornata 11′) Cosenza Frosinone, mentre alla giornata 12 si va in Toscana contro il Pisa. 13′ giornata torna la sfida contro il Palermo al Marulla mentre alla 14′ si va a Cittadella. Giornata numero 15′ e 16′ altra doppia sfida casalinga: Cosenza-Perugia e Cosenza-Brescia. Giornata 17′ fuori contro il Venezia mentre alla 18′ al Marulla arriva l’Ascoli. Nell’ultima giornata di andata, il 26 dicembre, Cosenza fuori casa contro il Cagliari.

Il calendario completo dei lupi

1 giornata: BENEVENTO – COSENZA

2 giornata: MODENA – COSENZA

3 giornata: PARMA – COSENZA

4 giornata: TERNANA – COSENZA

5 giornata: COSENZA – BARI

6 giornata: SUDTIROL – COSENZA

7 giornata: COSENZA – COMO

8 giornata: REGGINA – COSENZA

9 giornata: COSENZA – GENOA

10 giornata: SPAL – COSENZA

11 giornata: FROSINONE – COSENZA

12 giornata: PISA – COSENZA

13 giornata: COSENZA – PALERMO

14 giornata: CITTADELLA – COSENZA

15 giornata: COSENZA – PERUGIA

16 giornata: COSENZA – BRESCIA

17 giornata: VENEZIA – COSENZA

18 giornata: COSENZA – ASCOLI

19 giornata: CAGLIARI – COSENZA

Per la composizione dei calendari la Lega di Serie B ha utilizzato alcuni criteri:

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023

– relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.

Tutte le 20 squadre della serie B 2022-2023

Ascoli

Bari (Promosso dalla C)

Benevento

Brescia

Cagliari (Retrocesso dalla A)

Cittadella

Como

Cosenza

Fronisone

Genoa (Retrocesso dalla A)

Modena (Promosso dalla C)

Palermo (Promosso dalla C)

Parma

Pisa

Perugia

Reggina

SPAL

Sudtirol (Promosso dalla C)

Ternana

Venezia (Retrocesso dalla A)

Niente sosta per i Mondiali in Qatar

A differenza della Serie A, la Serie B non si fermerà per gli impegni delle nazionali impegnate tra il 18 novembre e il 21 dicembre con il Mondiale in Qatar mentre Il campionato si fermerà per la pausa invernale alla fine del girone d’andata dal 27 dicembre al 13 gennaio quando si aprirà quello di ritorno. La Serie B 2022-23 si fermerà poi in tre occasioni per gli impegni delle varie Nazionali: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo.