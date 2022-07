Prima amichevole del Cosenza Calcio. Sei reti al Sarnano nell’allenamento congiunto

CIRO’ MARINA (KR) – Per il secondo anno di fila la Serie AON, il campionato nazionale di beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, torna ad animare la spiaggia di Cirò Marina, una delle perle della costa ionica, ricca di storia, di bellezze artistiche e naturali. Nel 2021 la località calabrese aveva dato il via al Campionato ed assegnato la Supercoppa. Questa volta Cirò Marina ha triplicato gli sforzi ospitando dal 7 al 10 luglio, sempre nella Beach Arena di Via Torrenova, la 2^ tappa della Poule Scudetto e Promozione della Serie AON insieme alla prima storica Coppa Italia femminile. Quattro giorni di gare, due campi, trentuno partite per tre competizioni, questi i numeri di una tappa che si annuncia avvincente con il titolo della Coppa Italia femminile a chiudere in grande stile l’intero evento. Uno sforzo organizzativo che ha coinvolto l’amministrazione comunale in collaborazione con il Dipartimento BS LND. Il taglio del nastro dell’evento è avvenuto oggi con la conferenza stampa di presentazione tenutasi al Palazzo Porti di Cirò Marina. Sono intervenuti il Vice Presidente LND (Area Sud) nonché Presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, il Coordinatore del Dipartimento BS LND Roberto Desini, il Sindaco Sergio Ferrari, l’Assessore allo Sport Ferdinando Alfì, il Direttore dell’evento “Luglio in Sport” Giuseppe Caricato e l’ex calciatore professionista, testimonial della manifestazione, Domenico Maietta.

Mirarchi ha sottolineato il ruolo fondamentale della Regione fin dai primi giorni dell’istituzione della disciplina più popolare dell’estate:” La Calabria è sempre in prima linea nello sposare innovazione e opportunità di crescita, è un aspetto che va sottolineato. La prima storica finale di Coppa Italia femminile che verrà ospitata domenica prossima, dopo la finale di Supercoppa della scorsa stagione, è la dimostrazione della capacità organizzativa di Cirò Marina. Un altro segnale importante se ricordiamo che nel 2021 la località calabrese diede il via al beach soccer dopo lo stop dovuto alla pandemia. Questo sport ha un posto speciale all’interno di tutte le attività della LND, va ad occupare quello spazio estivo in cui il calcio tradizionale si prende un meritato riposo”.

Roberto Desini ha chiuso la serie d’interventi elogiando la sinergia tra Dipartimento e amministrazione comunale:” Con grande piacere torniamo, per la seconda volta consecutiva, a Cirò Marina. Serietà, ospitalità e grande capacità organizzativa, sono questi gli ingredienti che rendono la tappa jonica di primo livello. Cirò Marina per quattro giorni sarà il centro nevralgico del beach soccer nazionale con la Coppa Italia femminile, entrambe le Poule della Serie Aon insieme alle finali Juniores. Il Beach Soccer della LND continua ad innovare stagione dopo stagione perché è la mission di questa disciplina fatta di dinamicità e vivacità”.

Il Sindaco ha fatto gli onori di casa: ”è con grande piacere che accogliamo per il secondo anno tecnici, giocatori e addetti ai lavori, tutti graditi ospiti nel nostro territorio. Questo evento certifica la bontà dell’iniziativa “Luglio in Sport” per far apprezzare, attraverso le diverse discipline, le nostre bellezze. Il Beach Soccer si inserisce alla perfezione in questo binomio sport e turismo. Ringrazio di cuore la LND per questa rinnovata fiducia. Colgo l’occasione per presentare, fin da oggi, la candidatura di Cirò Marina come tappa del circuito ufficiale anche per la prossima stagione”.

L’assessore Alfì impegnato attivamente nei lavori di organizzazione della tappa ha ringraziato tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento:” Ce l’abbiamo fatta anche quest’anno, è stata dura ma appassionante al contempo, è un altro sogno che si realizza grazie al duro lavoro di squadra. Abbiamo regalato al nostro territorio un altro evento di portata nazionale, lo faremo anche il prossimo anno, siamo entusiasti”.

Domenica Maietta ha ricordato il legame con la sua terra :“Sono figlio di Cirò Marina e farò sempre di tutto per la mia terra e comunità. Il Beach Soccer è spettacolo, gioia, tecnica, un appuntamento imperdibile per tutta la città”.

Sky Sport e streaming, dove e come vedere le sfide della tappa di Cirò Marina

La seconda tappa stagionale della Poule Scudetto e Promozione della Serie AON insieme alla prima storica Coppa Italia femminile, in programma dal 7 al 10 luglio nella “Beach Arena” di Cirò Marina (Kr) località Torrenova, godrà di una grande copertura mediatica. Terracina-Sicilia e Happy Car Sambenedettese-Alsa Lab Napoli saranno trasmesse martedì 12 luglio alle 13.00 su Sky Sport Action (ch 206), alle 14.30 su Sky Sport Calcio (ch 202) e mercoledì 13 luglio alle 12.15 e 18.00 sempre su Sky Sport Calcio più altre decine di repliche per tutto il mese di luglio.

Undici gare, compresa la finale della Coppa Italia femminile e le due gare d’apertura, saranno tramesse gratuitamente in diretta streaming sul canale ELEVENSPORTS della LND.

Ecco la guida per non perdersi neanche un match.

LIVE STREAMING GRATUITO SU ELEVENSPORTS.COM

GLI ORGANICI E LE CLASSIFICHE

Serie AON 2022 – Poule Scudetto

Classifica: Pisa 9 punti; Terracina* 6; Farmaè Viareggio e ADJ Nettuno 4; Catania* e Alsa Lab Napoli 3; Happy Car Samb* 2; Sicilia, Canalicchio CT 0 *una gara in meno

Serie AON 2022 – Poule Promozione

Classifica: Genova, Seatram Chiavari*, Città di Milano, Icierre Lamezia 6 punti; Vastese*, Ecosistem Lamezia, Immobiliare Adriatica Cagliari 3; Bologna 1; Naxos* 0

*una gara in meno

Campionato Femminile

Canalicchio Catania, Futsal Basic Academy, Genova, Lady International, Alsa Lab Napoli, Pavia C5, Pisa

IL CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE

Giovedì 7 luglio

18.00 (Coppa Italia femminile – Girone A) Pisa-Futsal Basic Academy

19.00 (Coppa Italia femminile – Girone B) Pavia calcio a 5-Lady International

Venerdì 8 luglio

10.30 (Poule Promozione) Genova-Seatram Chiavari

11.45 (Poule Scudetto) ADJ Nettuno-Pisa

14.45 (Poule Scudetto) Terracina-Sicilia

16.00 (Poule Promozione) Naxos-Ecosistem Lamezia

16.00 (Coppa Italia femminile – Girone A) Pisa-Alsa Lab Napoli CAMPO N.2

17.00 (Coppa Italia femminile – Girone B) Lady International-Canalicchio Catania

17.15 (Poule Scudetto) Happy Car Sambenedettese-Alsa Lab Napoli

18.00 (Poule Promozione) Adriatica Immobiliare Cagliari-Vastese CAMPO 2

18.30 (Pule Scudetto) Famaè Viareggio-Catania

19.45 (Poule Promozione) Bologna-Icierre Lamezia

Sabato 9 luglio

10.30 (Poule Promozione) Vastese-Genova

11.45 (Poule Promozione) Immobiliare Adriatica Cagliari-Bologna

14.45 (Poule Scudetto) Canalicchio Catania-Sicilia

15.00 (Coppa Italia femminile – Girone B) Canalicchio Catania-Pavia calcio a 5

16.00 (Poule Scudetto) Farmaè Viareggio-ADJ Nettuno

17.00 (Coppa Italia femminile – Girone A) Alsa Lab Napoli-Futsal Basic Academy CAMPO N.2

17.15 (Poule Scudetto) Terracina-Pisa

18.00 (Poule Promozione) Città di Milano-Naxos CAMPO 2

18.30 (Poule Scudetto) Happy Car Sambenedettese-Catania

19.45 (Poule Promozione) Icierre Lamezia-Seatram Chiavari

Domenica 10 luglio

10.30 (Poule Scudetto) ADJ Nettuno-Terracina

10.30 (Poule Promozione) Seatram Chiavari-Vastese CAMPO 2

11.45 (Poule Promozione) Naxos-Immobiliare Adriatica Cagliari CAMPO 2

11.45 (Poule Scudetto) Catania-Canalicchio Catania

13.00 (Poule Promozione) Genova-Città di Milano

14.45 (Poule Scudetto) Sicilia-Alsa Lab Napoli

16.00 (Poule Scudetto) Pisa-Happy Car Sambenedettese

17.15 (Poule Promozione) Ecosistem Lamezia-Icierre Lamezia

18.30 (Coppa Italia femminile – Finale) Vincente Girone A – Vincente Girone B